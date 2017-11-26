İş makinesine çarpan minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)-ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde iş makinesine çarpan, şehir içi yolcu minibüsünün şoförü İlhan Önal (48) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, İlçe Merkezi Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlhan Önal yönetimindeki 06 JPJ 08 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kazı çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılan yola girdi. Uyarı levhalarına rağmen yoluna devam eden İlhan Önal bir süre sonra yolun devamının olmadığını görünce geri manevra yaptı. Bu sırada İlhan Önal\'ın kullandığı şehir içi yolcu minibüsü park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü İlhan Önal, direksiyon başında fenalaştı. Kalbi durduğu tespit edilen sürücü Önal, ambulansla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



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