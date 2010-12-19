-İŞ MAKİNESİ YATAK ODASINA GİRDİ FETHİYE (A.A) - 19.12.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkan vinç aracı, yolun alt kısmındaki bir binaya çarparak durabildi. Kazada, vincin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fethiye çevre yolu Karaçulha beldesinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 F 6970 plakalı iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan çıktı. Caddenin altındaki Mehmet Alagöz'e ait 3 katlı binaya çarpan araç, binanın birinci katındaki dairenin yatak odasından içeri girerek durabildi. Kazada, hafif yaralanan vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken evde yaşayanların uzun süre olayın şokunu üzerlerinden atamadıkları gözlendi. Ev sahibi Mehmet Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan 20 dakika önce uyanarak ailesiyle sebze halinde çalışmaya gitmek üzere evden çıktıklarını belirterek, ''Evden çıktığımızda iş makinesinin üzerimize doğru geldiğini gördük. Araç yatak odasından içeri girerek durabildi. Tek tesellimiz olay anında evde kimsenin olmaması'' dedi.