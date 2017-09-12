İş makinesi isale hattını patlattı; su 30 metreye yükseldi

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde yapılan yol çalışması sırasında iş makinesi ana isale hattı borusunu patlatınca tazyikli su yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. D-100 karayolunun yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan şehrin yeni girişinin inşaatında çalışan iş makinesi bölgeden geçen isale hattını patlattı. Ana isale hattı borusunun zarar görmesi üzerine ana borudan çıkan tazyikli su yaklaşık 30 metre kadar yüksekliğe ulaşarak dakikalarca aktı.

Hattın patladığı yerin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle herhangi bir hasarın olmadığı olayda Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri müdahale edek su akışını durdurdu



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