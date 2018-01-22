T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş makinelerinin arasında kalan işçi öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), iş makinelerinin arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi Deniz Mağaralı (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

22 Ocak 2018 13:25

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB), iş makinelerinin arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi Deniz Mağaralı (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesindeki demir- çelik fabrikasının çelikhane bölümünde meydana geldi. Makine bakımcı olarak çalışan Deniz Mağaralı, arıza giderme sırasında \'polip\' olarak bilinen kepçenin bacağı ile diğer iş makinesinin arasında sıkıştı. Ağır yaralan ve çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mağaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Deniz Mağaralı\'nın cenazesi ise Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHAOSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi OSBDeniz MağaralıOlay ToprakkaleTüysüzMakineAğırOsmaniye Devlet HastanesiMağaralıJandarmaHatay DörtyolFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24