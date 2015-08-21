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İş makineleri 42 gün sonra yeniden Yeşil Yol'da!

Karadeniz İnisiyatifi üyeleri, çalışmaların izinsiz olduğunu iddia ederek durdurulmasını istedi

21 Ağustos 2015 11:28

'Yeşil Yol' projesi kapsamında yapımı protestolara neden olan Samistal-Kavrun Yaylası arasındaki 9 kilometrelik yolun yapımına 42 gün sonra yeniden başlandı. İş makinelerinin yeniden faaliyete başladığını haber alan eylemciler yaylaya koştu.

Yeşil Yol Projesi kapsamında Samistal-Kavrun Yaylası arasındaki 9 kilometrelik yolun yapımı Karadeniz İnisiyatifi'nin başlattığı eylemin ardından bir süre önce durdurulmuştu. 42 gün ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Yolda çalışmanın başladığını haber alan inisiyatif üyeleri, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından yaylaya ulaştı.

İnisiyatif üyeleri, çalışmaların izinsiz olduğunu iddia ederek durdurulmasını istedi. Bu arada, yaklaşık 100 jandarmanın yaylada güvenlik önlemi aldığı görüldü.

 

Jandarma ile inisiyatif üyeleri arasında tartışma

 

İnisiyatif üyelerinin avukatı İbrahim Demirci, izinsiz olduğunu iddia ederek çalışmanın durdurulmasını istedi. Jandarma yetkilileri, çalışmanın devam edeceğini, dolayısıyla alandan uzaklaşmaları gerektiğini bildirdi. Bu sırada, iş makinesinin önüne geçmeye çalışan vatandaşlarla jandarma arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Demirci, grup adına yaptığı açıklamada, yolun mera ve milli park alanında yapıldığını ve yasal olmadığını savundu.

Yetkililerin usulsuz çalışma yaptığını, bunun üzerine dava açtıklarını belirten Demirci, "Yöre insanını kandırıyorlar. Pansiyonculuk yapılacağı şeklinde yalanlar söyleniyor. Yöre insanının hiçbir kazanımı olmayacak. Hazırlanan planlarda yayla pansiyonculuğu yok. Otel zincirleri oluşturulacak" dedi.

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