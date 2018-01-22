T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş-Kur'u dolandırdılar; 750 kişiyi çalışmış gibi gösterip, aylık asgari ücretlerini almışlar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 6 ildeki 51 adrese düzenlenen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı

22 Ocak 2018 18:01

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 6 ildeki 51 adrese düzenlenen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 49 firmanın İş-Kur ile yaptıkları sözleşme gereği kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, yaklaşık 750 kişiyi çalışmadıkları halde çalışıyormuş gösterdikleri, asgari ücretlerini kendilerinin aldıkları ortaya çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı Mali Büro ekipleri, \'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık\' ve \'Resmi belgede sahtecilik\' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Adıyaman ve Tekirdağ\'da eş zamanlı operasyon yapıldı. İş-Kur ile sözleşme imzalayan firma yetkililerinin de bulunduğu 51 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 49 firmanın İş-Kur ile yaptıkları sözleşme gereği kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, yaklaşık 750 kişiyi asgari ücretli çalışmadıkları halde çalışıyormuş gösterdikleri belirtildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne verilen sigortalılık belgeleri ve ücret bordrolarının incelenmesinde, 750 kişinin çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterildiği, kurs açılmadan önce iş yerinde çalışan işçilerin sahte belgelerle istihdam edilmiş gibi gösterildiği, işverence ATM kartları şifrelerinin alınarak bu hesaplara işveren tarafından para yatırılıp tekrar işveren tarafından çekilmesiyle bu işyerinde asgari ücretli olarak çalışmış izlenimi verdikleri tespit edildiği belirtildi.  


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIROperasyonDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganizeMücadeleMali BüroDiyarbakırAnkara Antalya AdıyamanTekirdağEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24