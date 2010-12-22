İş kurmak isteyene 27 bin lira hibe edilecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumunun (İŞKUR), ortaklaşa düzenledikleri Girişimcilik Proje Destek Programı kapsamında, iş kurmak isteyen girişimcilere 27 bin lira hibe verilecek.

Girişimciler, işlerini kurduktan sonra 1 yıl sonra, 2 yılı ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ile faizsiz 70 bin lira kredi de kullanabilecek.

15 Haziran tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına ilişkin esasları kapsayan program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İŞGEM Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşuyor.

İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ, İŞKUR'un, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ve PMC oluşum aracılığıyla girişimci olmak için başvuranlar arasında yapılacak sınav sonrasında girişimcilik kursuna katılmaya hak kazananlara, 15 gün süren 72 saatlik girişimcilik eğitimi verildiğini söyledi.

Bu eğitim sonucunda başarılı olanların, KOSGEB ile İŞKUR imzasıyla “Girişimcilik Belgesi” aldıklarını anlatan Altuğ, “Belgelerini alan girişimciler, hazırladıkları proje dosyasını KOSGEB'e sunacaklar. Projesi kabul edilen girişimciye işletme kuruluş desteği için 5 bin, kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği için 10 bin, işletme giderleri desteği için de 12 bin lira verilecek. Bu 12 bin lira girişimcinin ayakta kalması için yıl içinde parça parça ödenecek. Girişimcilere verilecek 27 bin liranın tamamı hibedir, yani geri istenmeyecek. İşini oturtan girişimcilere 1 yıl sonra eğer isterlerse faizsiz 70 bin liralık kredi de verilecek. Girişimciler 70 bin liralık krediyi 2 yıl sonra 36 ay vade ile ödemeye başlayacak” diye konuştu.

27 bin lirası hibe, 70 bin lirası ise faizsiz geri ödemeli kredi için ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş herkesin kendilerine başvurabileceğini belirten Altuğ, projenin, üniversite mezunları ve ev hanımları için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.



Girişimciler umutlu

Girişimcilik kursuna katılmaya hak kazanan 38 yaşındaki Cemile Polat, özel bir şirkette 3 yıldır sekreter olarak çalıştığını belirterek, KOSGEB'in iş kurmak için hibe ve kredi vereceğini basından öğrendiğinde hayatı boyunca özendiği iş kadını olmak için fırsat yakaladığını söyledi. İş eldiveni üretimi yapacağı bir imalathane kurmayı hedeflediğini anlatan Polat, “KOSGEB'in bu projesi benim gibi iş kurmak isteyen herkes için çok önemli bir fırsat. Bu projeyle devleti arkamda hissettim” dedi.

49 yaşındaki Hakan Erden de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladığı Almanya'da 18 yıl kaldığını ifade ederek, 13 yıldır da Türkiye'de çeşitli yerlerde çalıştığını, ancak kurduğu işlerden 2 tanesini ekonomik kriz nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Erden, “Türkiye'de girişimciler için en büyük sıkıntı ilk aşamadır. Burada girişimcilik eğitiminin verilmesini çok sağlıklı ve doğru buluyorum. Eğer işi nasıl yapacağınızı bilmezseniz ne kadar paranız olursa olsun mutlaka batırırsınız” diye konuştu.

KOSGEB'in sağlayacağı kredi ile Türkiye'de Dış Ticaretle ilgili bir danışmanlık firması kuracağını anlatan Erden, Türk iş adamlarının Rusya, Çin ve Almanya gibi ülkelerin pazarlarıyla bağlantılı işler yapmaları için danışmanlık firması kurmak istediğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından emekli olan 60 yaşındaki Sadri Ümlü de olduktan sonra bir süre hediyelik eşya satışı yapılan yerlerde çalıştığını, ancak KOSGEB'in böyle bir kredi vereceğini duyunca kendi işini kurmak istediğini ifade etti. Hediyelik eşya ve eskiden beri meraklı olduğu antika tespih satışı yapabileceği bir yer açacağını bildiren Ümlü, ilerideki hedefinin ise kıymetli taşlardan tespih yapım imalathanesi kurmak olduğunu kaydetti.

36 yaşındaki Hatice Özüm de bir reklam şirketinde asistan olarak görev yaptığını belirterek, komşusunun Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki tavukçuluk çiftliğinden etkilendiği ve hayvanları sevdiği için KOSGEB'den alacağı parayla bir hayvan çiftliği kurmak istediğini anlattı.

İşletme mezunu 23 yaşındaki Nihan ile iç mimarlık mezunu 28 yaşındaki Ertan Damar çifti ise girişimcilik kursuna birlikte katıldıklarını ve mobilya üzerine bir üretim bir de satış yapabilecekleri iki ayrı iş kurmak istediklerini bildirdiler. Babasının ofis mobilya imalathanesinde çalıştığını ifade eden Ertan Damar, buradan alacağı parayla ev mobilyaları konusunda bir imalathane açmak istediğini, eşi Nihan Damar'ın ise bu mobilyaların satışını yapabileceği bir yer açmak istediğini kaydetti.

İlkokul mezunu babasının annesiyle birlikte kendi işlerini kurduklarını ve geliştirmek için her türlü desteğe başvurduklarını belirten Ertan Damar, eşiyle birlikte anne ve babasını örnek aldıklarını, iş hayatında onlar kadar başarılı olmak istediklerini söyledi.