İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta İşkur İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlüleri topluma kazandırmak ve istihdama destek vermek amacıyla, hibe desteği verecek. Projeye göre, engelli vatandaşlara 50 bin lira, eski hükümlülere ise asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Yozgat İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, 2018 yılı 1. Dönem başvurularının başladığını belirterek, 11 Aralık 2017 tarihine kadar müracaatların devam edeceğini söyledi. Müracaatta aranan şartları aktaran Yıldız, “Öncelikle şartlarımız, kurumumuza kayıtlı olmak, engelliler için en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak, eski hükümlüler için hükümlü belgesi olması, emekli olmamak, vergi mükellefi olmak ve mutlaka girişimcilik belgesine sahip olmak. Bu şartlara uyan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 2018 yılı 1. Dönem hibe çağrımızdan faydalanmaları için kurumumuza bekliyoruz” dedi.

Mesleki bir proje hazırlayacak olanların meslek eğitim belgesi alması gerektiğine dikkati çeken Yıldız, “Projemizden bu güne kadar 67 kişi faydalandı. Bu projeden faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI