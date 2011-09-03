İŞ-KUR'dan 50 bin işsize kurayla iş!

T24 - Kayıtlı işsizler arasından noter huzurunda kura çekilecek ve kurada kazanan 50 bin işsiz bu kaynakla asgari ücretle kamuda geçici olarak işe başlayacak. En fazla 6 ay boyunca, asgari ücretli olarak çalışacak bu 50 bin kişi okullarda boya badana temizlik tamir gibi işler yapacak, park ve bahçelerde çalışacak.



Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in önceki gün açıkladığı 50 bin işsizin kamu yararına işlerde çalıştırılmasına ilişkin programın detayları ortaya çıkıyor. Programa göre en fazla 6 aylık dönemler halinde çalıştırılabilecek işsizlerin seçimini, il ve ilçelerde taşra teşkilatıyla İŞKUR yürütecek.



İŞKUR, gerekli koşulları taşıyan işsizleri belirleyecek, sayının fazla olması halinde noter huzurunda yapacağı kura ile belirleyecek. Böylece ‘kamu yararına çalışma’ programına kabul edilerek, okullarda boya-badana ve temizlik işleri ile kaldırım, park ve bahçe düzenlemesi gibi işleri yapabilmek için 50 bin işsiz kuraya katılacak.



Toplum yararına işlerde çalıştırılmak üzere işe alınacak işsizlerin, ilk partide özellikle yeni eğitim dönemi başlarken, okullarda boya-badana, tamirat ve temizlik işlerinde çalıştırılacağı belirtiliyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacak ücret ödemeleri için ise ilk partide aşağı yukarı 350 milyon lira ayrılacağı öngörüldü. Bu program kapsamında işe alınacaklara asgari ücret ödenecek.



İŞ-KUR’un halihazırda bazı il ve ilçelerde kamu yararına çalıştırma programını uyguladığı hatırlatılırken, Bakan Çelik’in açıkladığı programın, şu ana kadar lokal olarak yürütülen çalışmaların Türkiye geneline yaygınlaştırılması anlamına geldiği belirtiliyor. Toplum yararına işlere yerleştirilecek işsizlerin seçimi, yaptırılacak işin niteliğine uygun eğitim, yaş, cinsiyet ve mesleki nitelikleri bulunanlar arasından oluşturulacak listeyle sağlanacak. Ancak İŞKUR, bu listenin ihtiyacın çok üzerinde olacağını tahmin ederek, nihai sayıya ulaşmanın yollarını da belirledi. Buna göre, gerekli koşulları taşıyanlar listesinde, öngörülenden fazla başvuru olması durumunda, isimler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.



Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde toplam işe alınacak aday sayısının dörtte biri oranında da yedek isimler belirlenecek. Asıl listeden işe başvurmayan olursa, bu yedek listedekiler çağrılacak.

Kimler kuraya katılabilecek?



Program kapsamında işe yerleştirilebilme koşullarının başında İŞKUR’a kayıtlı olmak geliyor. Bu programa, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden 18 yaşının üzerindekiler başvurabilecek.



Bir diğer koşul da başvuracakların, daha önce Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılmış “toplum yararına çalışma” programlarından birine katılmamış olması. Yani her işsiz tek bir kez bu tür bir işte istihdam edilebilecek. Ayrıca bu tür bir işe yerleştirilmenin bir diğer temel koşulu da “emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak” olacak.



Öte yandan toplum yararına çalışma programı kapsamına alınacak 23 il ve ilçede, işe alımlar bölgenin işsizini işe alma prensibiyle çalışacak. Buna göre örneğin Mardin’deki bir “toplum yararına iş” için seçilecekler, o programın uygulandığı bölgeden seçilecek. Trabzon’daki bir işsiz, Mardin’deki iş için gelip başvuramayacak.

Ne tür işlerde çalışacaklar?



Türkiye’nin 23 il ve ilçesinde yürütülecek olan program bazı ilçelerde İŞKUR tarafından yürütülüyor. “Toplum yararına çalışma” kapsamında hangi tür işlerin olabileceği daha önceden belirlenmiş durumda. Buna göre, çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, okul, hastane gibi kamusal hizmet alanlarının çevre düzenlemelerinin yapılması, okullara ve hastanelere temizlikçi, hademe vb. çalışan istihdamının sağlanması, restorasyon, kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları, yol, su şebekelerinin yapım ve onarımı ile kaldırım çalışmalarında istihdam edilebilecekler. Öte yandan özellikle okulların açıldığı yeni dönemde, okulların temizliği badana ve boyası, tadilatı işlerinin öncelikli olacağı belirtiliyor.



