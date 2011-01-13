-İŞ KURACAKLARA VERİLECEK HİBE İZDİHAMA YOL AÇTI ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) yürütülen ''Girişimcilik Proje Destek Programı'' kapsamında iş kurmak isteyenlere verilecek hibe ve kredi için çok sayıda başvuru oldu. 75 kişinin kabul edileceği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almak isteyen yaklaşık 1500 kişi, eğitimin verileceği kurumun önünde izdihama yol açtı. Edinilen bilgiye göre, KOSGEB, Girişimcilik Proje Destek Programı kapsamında yeni iş kurmak isteyenlere geri ödemesiz 27, geri ödemeli olarak da 70 bin TL vereceğini duyurdu. Bu hibe ve krediden yararlanmak isteyenlerin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almaları ve işletmesini kurarak hazırlayacağı iş planı ile KOSGEB'e başvurmaları istendi. İşsiz olan ve Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) kaydı bulunan kişilerin de İŞKUR aracılığı ile eğitime katılarak kredi ve hibeden yararlanabileceği bildirildi. İŞKUR ve KOSGEB iş kurmak isteyen vatandaşları, ücretsiz olarak verilen ve yaklaşık 1,5 ay süren Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için Kızılay Dr. Mediha Eldem Sokak'ta bulunan bir dershaneye yönlendirdi. -KADINLAR VE ÇOCUKLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ- Kredi ve hibeden yararlanarak yeni iş kurmak isteyen 1500 kişi, sabahın erken saatlerinde söz konusu dershanenin önünde toplandı. Ailesi ve yakınlarıyla gelenlerle birlikte sayısı yaklaşık 2000'i bulan vatandaşlar, dershanenin önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Bu sırada yetkililer, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine kabul edilecek 75 kişinin seçimi için sınav yapılacağını belirterek, vatandaşlardan sınava girmek için sıra numarası almalarını istedi. Sıra numarası almak için dershaneye girmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı. Kadınlar ve çocuklar dershanenin girişinde ezilme tehlikesi geçirdi. Bazı vatandaşlar ise sıra yüzünden tartıştı. Sırada bekleyen vatandaşlar, 1500 kişinin aynı günde görüşmeye çağrılmasının izdihama yol açtığını savunarak, duruma tepki gösterdi. Kalabalık yüzünden Dr. Mediha Eldem Sokak trafiğe kapandı. Dershanenin önüne polis ve ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, anonslarla kalabalık arasında bulunan kadın ve çocukların ezilebileceğini belirterek, vatandaşların dershane girişinde yığılmamasını istedi. Bir İŞKUR görevlisi de polis aracından anons yaparak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine kabul edilecek 75 kişinin seçimi için yapılan sınava ilerleyen günlerde de devam edileceğini belirtti ve dileyen vatandaşların daha sonra gelebileceğini söyledi. Bunun üzerine bazı vatandaşlar buradan ayrıldı, çok sayıda kişi ise sınava girebilmek için dershanenin önünde bekliyor.