-İŞ KONSEYLERİ ORTADOĞU İÇİN TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Afrika, Ortadoğu ve Körfez bölgelerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarını ve alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere bölgedeki iş konseyleri başkanları, İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen basına kapalı toplantının sonunda bir bildiri yayımlandı. Hisarcıklıoğlu, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Ortadoğu İş Konseyleri Koordinatör Başkanı/Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab, Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatörü Başkanı, Türk-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın, Türk-BAE ve KIK İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türk-Suriye İş Konseyi Başkanı Ruhsar Pekcan, Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı Şerif Egeli, Türk-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Osman Yıldırım Coşkun, Türk-Yemen İş Konseyi Başkanı Sadık Yıldız, Türk-Fas İş Konseyi Başkanı Banu Anıl Antonetti, Türk-Tunus İş Konseyi Başkanı Levent Soylu, Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türk-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla, Türk-Sudan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Taçyıldız imzasıyla yayımlanan bildiriyi okudu. Bildiride, Türk-Afrika-Ortadoğu ve Körfez iş konseyleri başkanları ile Tunus'la başlayıp Mısır ve Libya ile devam eden olayların ekonomik ilişkilere etkisinin ele alındığı, olaylar baş gösterdiği andan bu yana DEİK'in, ilgili ülkelerde faaliyette bulunan üyelerle yoğun temas halinde olduğu, aynı şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından kurulan kriz masalarında etkin bir biçimde yer alarak üyelerle kriz masası arasındaki irtibatı sağladığı ifade edildi. DEİK'in üye profilinin, yurt dışı yatırımcılardan müteahhitlere, bankacılardan sigorta kuruluşlarına, lojistik firmalarından hukuk danışmanlarına kadar geniş bir yelpazeden oluştuğu hatırlatılan bildiride, söz konusu çeşitliliği barındıran iş konseylerinin yürütme kurulları ile yaşanan olaylara ilişkin görüşleri paylaşmaya ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlendiği bildirildi. Türk-Afrika, Ortadoğu ve Körfez iş konseyleri başkanlarıyla bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün bir araya gelindiği anımsatılan bildiride, şöyle denildi: ''Bu çerçevede, yaşanan sıkıntıların üst düzey temaslarla en kısa sürede çözüleceğine inancımız tamdır. Bu konuda TOBB ve DEİK olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu noktada kriz sürecini her anlamda başarıyla yürüten hükümetimize, tüm süreçte iş alemiyle birlikte proaktif bir şekilde çalışan Dışişleri Bakanlığı ve DTM'ye teşekkürü bir borç biliriz. Vatandaşlarımızın ve bu şantiyelerde çalışan diğer ülke vatandaşlarının geri dönüşünü sağlama konusunda çok büyük bir başarı kaydettik. Vatandaşlarımız devletimizin kendilerine sahip çıktıklarını hissettiler. Türkiye, büyük devlet olarak gerektiği gibi davrandı. Artık firmalarımızın mevcut sıkıntılarının nasıl ele alınacağı gündemimizdedir. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde son 3 yılda 33 milyar dolarlık müteahhitlik hizmeti üstlendik. Geçen yıl 26 milyar dolarlık ihracat yaptık. 9,5 milyar dolarlık yatırımımız bulunuyor. Ayrıca 4 milyona yakın da turist çekiyoruz. Libya'da Türk müteahhitlik firmalarının şu anda devam eden işlerinin toplam bedeli 15 milyar dolardır. 1 milyar dolarlık da makine parkı ve şantiye tesisleri vardır. Hizmetler sektörünün Türkiye'nin cari açığının ve işsizliğin azaltılmasında büyük katkısı vardır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin cari açığının olumsuz etkilenmemesi ve işsizliğin artmaması için Türkiye'nin diğer bölgelerde daha aktif olarak çalışmaya başlaması gerektiğini düşünüyoruz.''