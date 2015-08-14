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Dünya

İş kazasında can veren işçi için rekor tazminat: 6 milyon dolar

Ceza California'da bugüne dek bir iş kazası için ödenen en büyük miktar olarak tarihe geçti

14 Ağustos 2015 18:54

Amerika'da faaliyet gösteren konserve balık üreticilerinden Bumble Bee Gıda firması, 2012'de tamir için girdiği balık pişirme ünitesinde bir hata sonucu can veren işçisi için 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

2012 yılında bakım amacıyla girdiği endüstriyel fırında arkadaşları tarafından fark edilmeyerek fırının çalıştırılması sonucu 270 derecede can veren 62 yaşındaki işçi Jose Melena'nın ölümüne ilişkin olarak mahkeme kararını verdi.
Büyük ihmal sonucu işçisinin ölümüne sebep olan ABD'li konserve balık üreticisi Bumble Bee Gıda firması 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

 

İş kazası için ödenen en büyük miktar

 

Ceza California'da bugüne dek bir iş kazası için ödenen en büyük miktar olarak tarihe geçti. Karara göre 6 milyon doların 3 milyon dolarlık kısmı şirkete yeni model fırınların alınması için harcanırken, 1,5 milyon dolarlık kısmı eyalet ve mahkemeye geri kalan 1,5 milyon dolar ise işçi Melena'nın ailesine verilecek.

Bumble Bee'ye ait Santa Fe Springs tesislerinde meydana gelen kazada, işçi Jose Melena'nın 10 metre derinlikteki dev fırına bakım yapmak üzere girdiğini fark etmeyen iş arkadaşı fırını çalıştırmış, bir süre sonra yokluğu fark edilen işçinin yanmış bedeni olaydan 2 saat sonra soğutularak açılan fırında bulunmuştu.

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