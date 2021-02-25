İş kazası geçiren işçiyi, "Evde düştü" diyerek hastaneye bırakıp kaçtılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan inşaat işçisi Süleyman Tanırgan iş kazası geçirerek ayağını kırdı. Firma yetkilileri bir hastanenin acil servisine götürüp, “Evde düştü” diyerek işçiyi bırakıp kaçtılar.

Sekiz çocuk babası 55 yaşındaki İnşaat İşçisi Süleyman Tanırgan Çeşme’de villa inşaatları yapan bir inşaat firmasının taşeron şirketinde çalışıyor. Buca’dan Çeşme’ye çalışmaya giden Tanırgan, çalıştığı sırada 3 metre yüksekliğindeki seyyar merdivenin en üst basamağının kırılması sonucu beton zemine düştü. Düşme sonucunda sağ ayağında kırık oluşan Tanırgan’ın en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekirken, bir firma yetkilisi, “Sende bir şey yok. 15 dakika sonra kalkarsın” dedi ve Tanırgan 3.5 saat sonra hastaneye ulaşabildi.

Sigortası yapılmamış

Evrensel'in haberine göre, işçinin oğlu Serhan Tanırgan babasının başından geçenleri ve firma yetkililerinin kendilerine karşı tutumlarını anlattı. Kendisinin de inşaat işçisi olduğunu belirten Serhan Tanırgan, iş kazasının babasının işe girdiği ilk hafta sonu meydana geldiğini ifade etti. Tanırgan babasının “Sigorta yaptıracağız” denilerek işe girdiğini, ilk gün kimlik kartı fotokopisinin alındığını ama iş kazasının olduğu gün sigortasının yaptırılmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Tanırgan, saat 10.00’da meydana gelen olayda, babasının ambulans çağrılıp en yakın Çeşme Devlet Hastanesine nakledilmesi gerekirken saat 13.30’da özel bir araçla 100 kilometre uzaklıktaki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülerek bırakıldığını söyledi.

"Dava açmayın" tehdidi

Buca’da ikamet eden Tanırgan, kazanın olduğu cumartesi günü sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak babasının inşaatta çalıştığı için sokak kısıtlamasından muaf olduğu söyledi. Babasının ayağındaki şişmenin ilaçla tedavi edildikten sonra ameliyatla da kırıkların tedavisine başlanacağını söyleyen Tanırgan, “Babamı Çeşme’deki hastaneye götürseler iş kazasına uğradığı daha kolay ispat edileceği için oradaki hastaneye götürmemişler. İşyerine ambulans çağrılmamış. Babam ayağa kalkamayınca ve ayaklarında şişmeler artınca götürüyorlar ve hasta girişi yapılırken babamın evde düştüğünü ifade edip bırakıp gidiyorlar” dedi. Ayrıca Tanırgan, firmadan bir yetkilinin de kendilerine dava açmamaları için aşağılayıcı telkin ve önerilerde bulunduğunu ve “Bize dava açarsanız hiçbir şeyi ispat edemezsiniz, siz zararlı çıkarsınız” dediklerini aktardı.