-İŞ KAZALARINDA BİN 171 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, iş kazası sayısı itibariyle dünya ortalamasının altında olan Türkiye'nin, ölümlü iş kazalarında dünya ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, 2009 yılında 64 bin iş kazası tespit edildiğini, bu kazalarda bin 171 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Dinçer, 11-15 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı'' hakkında bilgi vermek üzere bazı gazetelerin köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Sadece herhangi bir yerde kaza olduğunda konunun üzerine dikkat çekildiğini, konu ile ilgili aktörlerin yoğun şekilde eleştiride bulunduğunu, bir süre sonra da unutulduğunu anlatan Dinçer, şöyle konuştu: ''Bunu birçok kez kendi hayatımızda da yaşadık. Normal şartlarda bakıldığında bir maden kazası olduğunda işçi sendikaları, işveren örgütleri, maden mühendisleri odaları, medya gibi konuyla ilgili aktörler hemen olaya yoğunlaşıyor. Üzerinden çok fazla vakit geçmeden suçlusu ve sorumlusu halkında fikir beyan ediyor ve olay kapandıktan sonra bir daha gündeme gelmiyor. Halbuki Türkiye'de ciddi bir iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı sorunu var. İş kazalarının tam olarak tutulamadığı bir durumla karşı karşıyayız. Ölümlü iş kazalarında ciddi sorularımız var.'' Dinçer, şöyle konuştu: ''Meslek hastalıklarına karşı çok duyarlı bir toplum değiliz. Biz ülke ve insan olarak iş güvenliği konusunda sağlığımızı ve hayatımızı önemseyen bir toplum değiliz. İş güvenliğini sağlamanın, iş sağlığını temin etmenin yolu hukuki düzenlemeler, teknolojik alt yapı ve benzeri hususlar kadar her birimizin kendi sağlığını ve hayatını önemsemesinden geçiyor. Ölümlü iş kazalarının daha çok nerede olduğuna bakacak olursak, KOBİ'lerde ölümlü iş kazaları çok yüksek. Büyük sanayi işletmeleri bu konuda daha ihtiyatlı davranıyor. İş kazalarının yüzde 83'ü KOBİ'lerde meydana geliyor. Sektör olarak bakıldığında metal, inşaat ve madencilik sektöründe ölümlü iş kazalarının yüksek olduğunu görüyoruz.'' Dinçer, meslek hastalıklarıyla ilgili ülkede düzenli bir kayıt bulunmadığını belirterek, yılın başından itibaren Sağlık Bakanlığı ile başlattıkları çalışma kapsamında Türkiye'nin çeşitli hastanelerindeki doktorları eğiteceklerini ve meslek hastalıkları için gelenlerin kaydının yapılacağı bir kayıt sistemi oluşturacaklarını anlattı. İnşaatın ölümlü kazaların en fazla gerçekleştiği sektör olduğunun altını çizen Dinçer, müfettişlerle bütün inşaat alanlarını denetleyerek, tedbir alma şansına sahip olmadıkları gerçeğinden hareketle farklı yöntemler izlemeyi tercih ettiklerini, proje esaslı denetim yapmaya, özellikle inşaat işverenlerini ve müteahhitleri eğitmeye başladıklarını söyledi. Bakanlık müfettişlerine ek olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ruhsat verdiği yapı denetim firmalarının mühendis çalışanlarını da eğiterek denetim elemanı gibi kullanacaklarını dile getiren Dinçer, ''İnşaat ruhsatı verilirken güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını da inceleyen bir yapı denetimi elemanı mantığı geliştirmeye çalışıyoruz'' dedi. Bakan Dinçer, 2010 yılı başından bu yana iş güvenliği eksikliği olan işletmeleri kapattıklarını ve gerekli önlemler alındıktan sonra çalışmasına izin verdiklerini anımsatarak, 2010 yılında 342 işletme ile 258 maden işletmesini kapattıklarını bildirdi.