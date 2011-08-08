-İŞ KAZALARINDA "MESLEK LİSESİ MEZUNLARI" ÖNDE ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nca (MESS) yapılan araştırmaya göre, iş kazalarına en çok ''Mesleki/Teknik Lise Mezunları'' maruz kalıyor. MESS tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ''MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri'' araştırmasının 2010 yılı sonuçları yayımlandı. MESS üyesi 154 iş yerindeki toplam 120 bin 776 mavi ve beyaz yakalı çalışana ilişkin verilerin yer aldığı istatistiklerde, ölüm, maluliyet, sürekli ve geçici iş görmezlik ile ''iş günü kaybı yaratmayan'' basit iş kazalarına ait rakamlar da bulunuyor. Buna göre, geçen yıl, MESS üyesi iş yerlerinde 4 bin 918 iş kazası ile 11 meslek hastalığı yaşandı. 2010 yılında, iş kazası ve bu kazalar sonucu yaşanan kayıp iş günü oranlarında azalma meydana geldi. Çalışanların yüzde 4,1'i iş kazasına maruz kalırken, erkeklerin yüzde 4,4'ü, kadınların ise yüzde 0,7'si iş kazası geçirdi. Önceki yılın verileriyle karşılaştırıldığında Kaza Sıklık Oranı (KSO) yüzde 7, Kaza Ağırlık Oranı (KAO) ise yüzde 10 azaldı. İş kazaları sonucunda yaklaşık 88 bin ''kayıp iş günü'' kaydedilirken, bölgelere göre dağılımda en fazla gün kaybı İstanbul'da meydana geldi, bunu Ankara, Bursa ve İzmir izledi. Sonuçlar, en fazla iş kazasının, haftanın ilk iş günü olması nedeniyle ''tatil rehavetinin yaşandığı'' Pazartesi günleri olduğunu ortaya koydu. Pazartesi günü yüzde 18,14 oranında kaza gerçekleşirken, bunu yüzde 16,69 ile Salı, yüzde 17,24 ile Çarşamba, yüzde 15,82 ile Perşembe, yüzde 16,53 ile Cuma, yüzde 10,98 ile Cumartesi ve yüzde 4,6 ile Pazar günleri izledi. -İŞ KAZASINDA KOCAELİ ÖNDE''- Kazaların yaşa göre dağılımında, 26-35 yaş aralığı yüzde 53,74'le ilk sırada yer aldı, bunu yüzde 26,05 ile 36-45, yüzde 16,04 ile 18-25, yüzde 3,97 ile 46-55 ve yüzde 0,20 ile de 55 ve üzeri yaş takip etti. Çalışmanın ilk 3 saatlik zaman diliminde yaşanan kazalar, toplam kazaların yüzde 40'ını oluşturdu. Çalışanların yüzde 19'u ''bir nesnenin kesmesi'' sonucu iş kazası yaşarken, bunu yüzde 18 ile ''iki nesne arasında sıkışma'' takip etti. Kazalarda en fazla zarar gören uzuv ise ''el parmakları'' oldu. 2010 yılında en fazla iş kazası bin 179 kaza ile Kocaeli'nde yaşandı, bunu bin 25 ile İzmir, 840 kaza ile de Bursa izledi. Öğrenim durumlarına göre, iş kazalarına en çok yüzde 48,50 oranıyla Mesleki/Teknik Lise mezunları maruz kalıyor. Bunu yüzde 20,74 ile İlkokul, 13,01 ile genel lise, yüzde 7,97 ile Ortaokul, yüzde 7,73 ile 2 senelik yüksek öğretim ve yüzde 2,05 ile 4 sene ve üstü yüksek öğrenim mezunları takip ediyor. İş kazalarının yüzde 78'i, ''Güvensiz hareketler'' olarak nitelendirilen ''Dikkatsiz çalışma ve kişisel koruyucu kullanmama'' gibi nedenlerden meydana geldi.