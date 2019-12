-İŞ KAZALARI GÜNDE 3 CAN ALIYOR KAYSERİ (A.A) - 04.05.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işverenlerin iş kazalarını maliyet unsuru olarak görmemeleri, işçilerin de sağlıklarını ve hayatlarını her şeyden daha fazla önemsemeleri gerektiğini belirterek, ''Kendi hayatımızı ve sağlığımızı önemseseydik, tüm bunları yaşamamış olacaktık. Bir günde 176 iş kazası, üç ölüm ve beş iş göremezlik yaşanmayacaktı'' diye konuştu. Bakan Dinçer, bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası programının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu konudaki sorunların çözümü için dünyadaki değişime ayak uydurulması gerektiğini vurguladı. Karşılaşılan sorunların başında, mevcut statükonun korunmasının geldiğini ifade eden Dinçer, ''Dünya değişmeseydi, işimiz çok kolay olurdu. Dünyada her an her şey yenileniyorsa, ayrı bir teşhis yapma zorunluluğumuz var. Geçmiş alışkanlıklarımızı terk etmeden karşılaştığımız yeni sorunları çözmede başaralı olamayız'' dedi. -İŞ KAZALARINDAN HER GÜN ÜÇ KİŞİ ÖLÜYOR- Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 216 bin 308 işletmenin kayıtlı olduğunu, o işletmelerde 64 bin 316 kaza ve 429 meslek hastalığının kayıtlara girdiğini bildiren Dinçer, bu kazalar sonucunda bin 171 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 885 kişinin de sürekli iş göremez hale geldiğini hatırlattı. Türkiye'nin kaza, meslek hastalıkları ve ölümlerle birlikte 1 milyon 589 bin 116 iş günü kaybına uğradığını belirten Dinçer, ''Ulusal düzeyde 4 milyar lira kaybımız oldu. 200 milyon liralık yatırım yapsak, kendi hayatımızı ve sağlığımızı önemseseydik, tüm bunları yaşamamış olacaktık. Bir günde 176 iş kazası, üç ölüm ve beş iş göremezlik yaşanmayacaktı'' diye konuştu. Dinçer, iş kazalarının yüzde 83'ünün KOBİ'lerde gerçekleştiğini, ancak Türkiye'deki mevzuata göre, iş güvenliği ile ilgili önlemleri alma zorunluluğunun 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler için geçerli olduğunu anlattı. Dinçer, dünyada en fazla iş kazalarının Türkiye'de olduğu kanısının yanlış olduğunu, Türkiye'nin bu konuda iyi konumda olduğunun bile söylenebileceğini, ancak kaza başına ölüm oranının yüksek oranda olduğunu kaydetti. -''İŞKUR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR''- Özellikle son iki yıldır bu konulardaki eksiklikleri gidermek amacıyla kapsamlı bir strateji ortaya koymak için çalıştıklarını anlatan Dinçer, bütün kurumları da yeniden yapılandırdıklarını bildirdi. İŞKUR'u mevcut haliyle daha etkin ve daha verimli hale getirmek için çalışma yaptıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını düşünerek kurumun bütünüyle çalışma yöntemini değiştirdiklerini kaydeden Dinçer, şunları söyledi: ''İŞKUR'un bütünüyle çalışma yöntemini değiştiriyoruz. Daha çok bireysel hizmet veren ve kişisel danışmanlığı öngörecek bir yapıya dönüştüreceğiz. Alacağımız yeni elemanlarla doğrudan doğruya işletmelerle ve işsizlerle tek tek ilgilenen iş ve meslek danışmanlığı sistemini uygulamaya geçecek bir yapı için hazırlıklarımızı tamamladık. Seçimden sonra uygulamaya koyacağız. Diğer yandan bakanlığımız, tüm işlemlerini bilişim ortamında yapabilecek hale gelen tek bakanlık unvanına sahip. Yine, ıslak imza ile evraklarını imzalamayan tek bakanlığız. Daha önce 165 günde verdiğimiz işletme belgesini, şimdi bir günde veriyoruz. Artık, işletme belgesini de kaldırmak istiyorum. Bu belgenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bizi rehavete iten önemli bir kağıt parçası olduğu kanaatindeyim. Kimse, işletme belgesi aldığının rahatlığı ile rehavete düşmeyecek. İş güvenliği konusunda her an tetikte olacak.'' Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği sektörünün olmadığını, bu alanda sektör oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Dinçer, bu mantıkla yeni kanun taslağı hazırladıklarını, seçimden sonra bu alanlarda köklü değişiklikler yapacaklarını sözlerine ekledi.