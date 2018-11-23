İş insanı Hasan Basri Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı 

ANKARA (DHA) - DÜN yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Yıldırım\'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nde kılan Yıldırım, daha sonra Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım, törende Bozkurt\'un yakınlarına başsağlığı diledi.

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