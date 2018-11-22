İş insanı Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti

İş makineleri üreten HİDROMEK’i yarım asır kadar önce kuran Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Hasan Basri Bozkurt kimdir?

Türkiye’nin iş makinesi üreticisi olan HİDROMEK A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı HİDROMEK’i kurdu.

Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır.

Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki erkek evlada sahiptir.