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İş ilanı verip, başvuruda bulunan kadınları taciz eden şahıs gözaltına alındı

27 Eylül 2020 20:25

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.

Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. 

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