İş ilanı: 2012'den beri görev yapan 4 bekar 'bayan' evlendi; kerametli koltuğa Kuran öğreticisi aranıyor!

Bartın'da bir cami imamı, geçici Kuran kursu öğreticisi aramak için sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı. İmam duyuruda "Evlenme garantili, kerametli koltuk. 2012'den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi" ifadelerini kullandı.

Vatan'da yer alan habere göre, 80 haneli 200 nüfuslu Dibektaş köyündeki camide beş yıldır görev yapan imam Recai Şenol, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, “Kerametli Koltuk” başlığı altında ilan paylaştı. Caminin alt katındaki Dibektaş köyü Kuran kursunda görev yapacak geçici Kuran kursu öğreticisi arayan Recai Şenol, Facebook hesabında, “Kerametli koltuk. İdealist bekar bayan hoca adaylarına, en az 1 yıl görev taahhüdü akabinde, evlenme garantili, kerametli koltuk. Tecrübeyle sabittir. 2012’den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi. İlgililere duyurulur” diye yazdı.

Şenol, Kuran kursu öğreticisinin oturacağı plastik beyaz sandalyenin fotoğrafını da “Meşhur koltuğumuz” notuyla, köy ve cami fotoğraflarıyla birlikte ilana ekledi.

"Mizah karıştıralım diye yaptım"

İlanla ilgili açıklama yapan Dibektaş köyü camisi imamı Recai Şenol, geçici Kuran kursu öğreticisinin, kursta kadınlara eğitim vereceğini söyledi. Şenol, dört yıl boyunca bekar kadın hocaların kursta görev yaptığını ve bir yılın sonunda da hepsinin evlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir sene sonra nasip olacak ki, hepsi de evlendiler. Biraz mizah karışımlı yaptım paylaşımı ben. Buraya atanacaklar müftülüğün açtığı sınava giriyorlar. Orada kazanırlarsa, burayı da tercih ederlerse gelebiliyorlar. Bunlar ücretli personel oluyor. 600-700 lira civarında bir maaş alıyor. Şimdi başvurular yapıldı. Düşünen olursa diye hem bir ilan, hem de bir mizah karıştıralım diye yaptım. Kuran kursumuza bir bayan öğretici atanırsa, 15-20 kişiye Kuran dersi verecek."

Recai Şenol, açıklaması ardından Facebook sayfasında tartışmaya neden olan ilanı kaldırdı.