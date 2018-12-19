T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş hanının çatısında intihara kalkıştı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H

19 Aralık 2018 19:07

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi\'nde meydana geldi. 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkan H.G., borçları olduğunu belirtip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., polisin yaklaşık 20 dakikalık ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Polisin yardımıyla çatıdan inen H.G., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKOlayGazipaşa CaddesiPolisinZonguldak Atatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24