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İŞ HANINDA SİLAHLI KAVGA: 8 YARALI ANKARA (A.A)

15 Mart 2011 17:36

-İŞ HANINDA SİLAHLI KAVGA: 8 YARALI ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Ankara'da bir iş hanında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Ziya Gökalp Caddesi İşkur Han Çarşısı'nda telefon satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Numune ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Görgü tanıkları, 10-14 el silah sesi duyulduğunu, sesin ardından iş hanındaki esnafın ve vatandaşların panik halinde dışarı kaçmaya başladığını, daha sonra polise ve ambulansa haber verdiklerini söyledi. İş hanına girişi kapatan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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