-İŞ GÜVENLİĞİNDE DÜŞÜNDÜREN RAKAM ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'de şu anda en az 16 bin civarında iş güvenliği uzmanı olması gerektiğini, ancak şu anda bin 171 uzman olduğunu söyledi. Dinçer, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, çalışma hayatı refahının yükseltilmesi konusunda toplumda bilinç oluşturularak, farkındalık düzeyini artırabilmek amacıyla Rixos Grand Otel'de basınla sohbet toplantısı düzenledi. Türkiye'de 2009 verilerine göre her gün ortalama 176 iş kazası olduğunu ve ortalama 3,2 kişinin yaşamını yitirdiğini iade eden Dinçer, Almanya, İngiltere ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin iş kaza sayısı fazlayken Türkiye'de bu sayının az olduğunun görüldüğünü söyledi. Türkiye'deki her iş kazasının kayıt altına alınmadığını dile getiren Dinçer, yaralanma ve ölümle sonuçlanmaya iş kazalarının kayıt altına alınmaması nedeniyle Türkiye ile gelişmiş ülkeler iş kazalarıyla ilgili kıyaslandığında Türkiye'de iş kazası oranının çok düşük kaldığına dikkati çekti. Kesinleşmiş meslek hastalığı tanısı oranının da düşük kaldığına işaret eden Dinçer, çünkü Türkiye'de hastalıkların meslekle bağlantısını kuran bir çalışma yapılmadığını, 2009'da ilk kez bu alanda özel projeleri ve protokolleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Bu değerlendirmeleri ''itiraf'' gibi değerlendirmekten çok bu sorunun sadece Türkiye ile alakalı olmadığı, tüm dünyada ciddi istatistiki kayıt sorunu olduğunun altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, dünyadaki verilerin 2008'e dayandığını, çok az sayıdaki ülkenin ortaya sağlam veriler koyabildiğini söyledi. Dinçer, eksiklerine rağmen Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının modern dünya ile uyumlu olduğunu ifade etti. Türkiye'de 25 bin 201 tane 50 ve daha fazla kişi çalıştıran işletme olduğunu, bunların da 9 bin 730 tanesinin ise sanayi işletmesi olduğunu anlatan Dinçer, bu işletmelerin tümünün iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunduğunu vurguladı. Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısına bakıldığında bu konuda yetersiz kalındığını belirten Dinçer, 2004'ten bu yana iş güvenliği uzmanı yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimler sonunda verilen belgelerin de meslek odalarının açtıkları davalar nedeniyle iptal edildiğini kaydetti. Son olarak yaptıkları sınavlarla bin 771 kişiye belge verdiklerini, belgeler iptal edilmezse bu kişilerin iş güvenliği uzmanı olacağını bildiren Dinçer, ''Mutlaka iş güvenliği uzmanı bulundurması gereken 9 bin 730 işletmeye karşın bin 771 iş güvenliği uzmanımız olacak. Bunların 220 tanesinin de aslında iş güvenliği değil iş sağlığı, iş yeri hekimi olduğunu belirtmem lazım. Böyle olunca bin 500 civarında bir iş güvenliği uzmanımız olacak'' diye konuştu. Dinçer, bakanlıkta doğrudan doğruya iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapabilecek müfettiş sayısının 205 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Aslında Türkiye'de çok ciddi anlamda denetimi yapacak müfettiş eksikliği hem de piyasada bu hizmeti üretecek iş güvenliği uzmanı yetersizliği olduğunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin işletme içerisinde bütün işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği şartı getirmeye teşebbüs ettiğimizde ihtiyaç duyacağımız iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısı oldukça yüksek olacaktır. Bu sayıda uzman yetiştirmek içinse Türkiye'nin bu alandaki bütün potansiyelini harekete geçirmek gerekir. Üniversitelerimizle işbirliği yaparak, özel sektörü bu alanda yatırım yapmaya teşvik ederek, özel sektörde bu alanda eğitim yapma fırsatı vererek bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi fark ettik.'' Üniversitelerden bu alanda bölüm açmalarını, merkezler oluşturmalarını istediğini anlatan Dinçer, 3 üniversitede konuyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi. Dinçer, bugüne kadar 57 tane ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulduğunu, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yapabilecek 29 işletme oluşturulduğunu ve 704 eğitici yetiştirildiğini bildirdi. Türkiye'de bir iş güvenliği sektörü ve bu alanda hizmet üreten bir yapı oluşturmak istediklerini belirten Dinçer, ayrıca ülkede bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı amaçladıklarını, bu sorunun tek başına denetimle çözülemeyeceğini söyledi. -TASLAK HAZIRLANDI- İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası alandaki temel yaklaşımları esas alan bir taslak hazırladıklarını, bu konuda yapılacak bütün düzenlemelerin hazır olduğunu bildiren Dinçer, ''Bunu ilgili aktörlerle, sosyal paydaşlarımızla da paylaşıyoruz. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) Maalesef seçimden önce çıkarmayı yetiştiremedik. Muhtemelen seçim sonrasında ilk çıkacak kanunlardan birisi olarak düşünülebilir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda, çalışan sayısına dayalı sınırlamaları kaldırmak istiyoruz. Bir kişi bile çalışsa o kişinin hayatı sağlığı önemlidir'' dedi. Bakan Dinçer, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ihtiyacına yönelik soruyu yanıtlarken, ''Türkiye'de şu anda en az 16 bin civarında iş güvenliği uzmanı olması gerektiğini hesaplıyoruz. Şu anda bin 171 uzman var'' diye konuştu.