İş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk imkânı

İskoçya'nın ulusal tren operasyonlarını yürüten ScotRail Alliance şirketi, iş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk imkânı tanıyacaklarını duyurdu.

Şirket, iş görüşmesine gidenler için ayda iki defa gidiş-dönüş biletlerinin sağlanacağını aktardı. Aynı zamanda yeni işe başlayanlar için ilk bir ay süresince de bedava bilet sağlanacak.

Şirket, bu kampanyayla İskoçya ekonomisine yardımcı olmak amacını taşıdıklarını belirtti. Yolculuk etmek için ortaya çıkan masrafın, iş arayan kişilerin iş görüşmesine gitmesine engel olduğu ifade ediliyor.

Şirketin direktörü Alex Hynes, bu politikanın şirketin 'en iyi tutulmuş gizlerinden' biri olduğunu söyleyerek, herkesin bu fırsatı duymasını sağlayarak bir engeli kaldırmak istediklerini vurguladı.