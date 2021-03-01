"İş dünyasından yakın bir arkadaşı Ali Koç'a, 'Trabzon'a Erol Bulut'la gitmeyelim' dedi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Trabzonspor maçı öncesinde iş dünyasından çok yakın bir arkadaşının "Trabzon'a Erol Bulut'la gitmeyelim" dediği, Koç'un ise Bulut'un "arkasında durduğu" belirtildi.

Sözcü'nün Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu Sarı Kanaryalar'ın Karadeniz Fırtınası'nı 1-0'lık skorla geçtiği karşılaşmayla ilgili analizinde, "Başkan Ali Koç, bu öneriye rağmen hocasının arkasında dimdik durdu ve alınan galibiyet ile iyi futbol da bu öneriyi getirenlere en büyük cevap oldu. Erol Bulut çıkardığı kadro ve Trabzon'a götürdüğü takımla hatta maç içinde yaptığı değişikliklerle net bir şekilde ‘Bu takımın patronu benim' dedi" yazdı.

Hamzaoğlu'nun analizinin ilgili bölümü şöyle:

Camiaya çok çok yakın Fenerbahçeli bir iş adamı, aynı zamanda da Başkan Ali Koç'un yakın bir arkadaşı, kendisine “Erol Bulut'la Trabzon'a gitmeyelim” önerisinde bulundu. Başkan Ali Koç, bu öneriye rağmen hocasının arkasında dimdik durdu ve alınan galibiyet ile iyi futbol da bu öneriyi getirenlere en büyük cevap oldu. Erol Bulut çıkardığı kadro ve Trabzon'a götürdüğü takımla hatta maç içinde yaptığı değişikliklerle net bir şekilde ‘Bu takımın patronu benim' dedi. Kalan 14 maçta Erol Bulut'un aynı bu karşılaşmada olduğu gibi sadece sahaya odaklanması lazım. Saha dışı olayları yönetime bırakması gerekir. Erol hocanın sadece sahaya konsantre olmasıyla bu futbolun devamı da gelir.

Pelkas ve Szalai'ye de ayrı parantez açmak lazım. Geldikleri andan beri takımı sahiplenişleri, ne görev verilirse harfiyen yapmaları ve 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynamaları takdire şayan. Bu iki ismi daha çok överiz.