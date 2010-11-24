İş dünyasından vergisini ödeyene kolaylık çağrısı

T24 - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan’ın bayram tatilinin hemen öncesinde açıkladığı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarı tartışma yaratmaya devam etti.





İş dünyasının farklı kesimlerinden birçok isim, vergisini geciktiren ya da ödemeyenlere tanınan kolaylıkların yanı sıra ödemesini tam ve zamanında yapmış mükelleflere de bazı kolaylıklar getirilmesi görüşünde. Önerilerin çoğu kolaylıkların özellikle SSK primlerinde, kurumlar ve gelir vergisinde yapılabileceği yönünde. KDV ve ÖTV oranlarında bir değişikliğin ise pratik olarak mümkün olmadığı belirtiliyor.



İTO Başkan Vekili Şekib Avdagiç:



‘Vergisini ödeyene haksızlık olmasın’



Vergi ve primini düzenli ödeyen mükelleflere yapılacak olan teşvik düzenlemesi için 2012 yılı bütçe hazırlıklarını beklemenin çok geç olacağı kanaatindeyiz. Bu ödüllendirmenin 2012 yılını beklemeden, 2011 yılı bütçe dengeleri de gözetilerek yapılabileceğine inanıyoruz. Devletin alacaklarını yapılandırırken, ödemelerini zamanında yapan mükelleflerini de dikkate alması ve onların kendilerini haksızlığa uğramış gibi hissetmemelerini sağlaması doğru olur.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi:



‘3 yıl düzenli ödeyene indirim yapılsın’



Kamu alacaklarında yeniden yapılandırmayı çok olumlu buluyoruz. Hükümet bunun bir af olmadığını belirtti. Biz de borcunu ödemeyenlerin, aslında ödeyemediği için bu duruma düştüğünü biliyoruz. Vergisini düzenli ödeyenler için de kapsam genişletilmeli. Bize göre bu noktada iki ayrı düzenleme yapılabilir.



Örneğin vergisini 3 yıl arka arkaya düzenli ödeyenlere bir miktar vergi indirimi yapılabilir.

Bunun yanı sıra işçi çalıştırmaya yönelik teşvikler de olabilir. Mesela her 100 işçi için SSK priminde belirli bir indirime gidilebilir. Bu tip düzenlemeler Türk ekonomisi için çok önemli bir teşvik olur.



İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi:



‘Düzenli yatıran ödüllendirilmeli’



Alacakların yeniden tahsil edilmesi anlamında hükümetin yaptığı çalışmaları gerçekten çok olumlu buluyorum. Tüm dünya ülkeleri büyük bir ekonomik kriz dönemini atlattı. Özellikle ekonomik kriz döneminde mağdur olan vergisini, primini ödeyemeyen borçları katlanarak büyüyen Türkiye genelinde çok sayıda firma olduğunu yakinen biliyoruz. Tabii öte yandan vergi ödemelerini özendirmek anlamında vergilerini düzenli olarak ödeyenler de ödüllendirilmeli.

Mesela 2000 yılından bu yana sorumlu olduğu vergileri düzenli ödeyen kurumlar vergi incelemelerinden muaf olabilirler. Normalde belli bir bedel ödeyerek vergi incelemelerinden muaf tutulmak yerine Varlık Barışı’nda da olduğu gibi ödeme yapmadan muaf tutulabilirler.





İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş:



‘SSK priminde indirim olabilir’



Vergisini zamanında ödemiş mükelleflerin vergi yükünü hafifletme açısından bir indirim düşünülebilir. Krizde vergilerde gecikme oldu. Ödenmemiş vergilerin ödenmesine yönelik bir paket açılıyor. Kamu vicdanının rahatlaması için devletimizden vergi ödeyenlere belli bir oranda bir indirim yapması tabii ki dileğimizdir.



SSK primlerinde bir indirme olabilir. Aynı zamanda KDV ve ÖTV’de olması mümkün değil, kurumlar vergisi ya da gelir vergisinde 5-10 puanlık bir indirim olabilir.





TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik:



‘Ödeyen mükellefe yüzde 20’lik ödül’



Mükellefiyetini eksiksiz yerine getirenler teşvik edilmeli. Dolayısıyla, hem vergi hem de sosyal güvenlik sistemi içinde bu tip sanayi ve ticaret şirketlerine yönelik özel bir indirim uygulanabilir. Bunun içinde şirketlerin son bir yıllık performansına bakılmalı. Eğer şirket son 1 yıl içinde sosyal mükellefiyetlerini zamanında ödemişse ve vergisini de kanuni miktarlarda aksatmadan vermişse bir sonraki vergi veya sigortadan yüzde 20’ye kadar özel bir ‘uygun mükellef’ ödülü bence teşvik edici olacaktır.





AMPD Başkanı Mehmet Nane:



‘İmtiyaz sağlansa özendirici olur’



Bu yapılandırma çalışmaları vergi tabanını genişletmek için önemli bir hareket. Vergisini tam ödeyenlere de belli imtiyazlar, indirimler sağlanabilir. Örneğin kişi ya da kurumlar yüzde 30 vergi ödüyorsa, bu oran yüzde 25’e düşürülebilir. Bu şekilde vergi özendirilebilir hale gelir. Yapılan tüm bu çalışmalarla kayıt dışının kayda alınması ekonomi için daha yararlı hale gelecektir.





MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan:



‘Zamanında ödeme indirimi yapılabilir’



Borçlarını zamanında ödeyen mükellefler için erken ödeme, peşin ödeme, devamlı zamanında ödeme indirimi gibi birtakım uygulamaların da ele alınması, adaletli bir sistemin ikamesi anlamında önemli bir gelişme olacaktır.





CHP Grup Başkan Vekili M. Akif Hamzaçebi:



‘1 ila 3 puan indirim olabilir’



Vergi adaletinin zedelenmemesi gerekiyor. Bu nedenle pakete vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş mükelleflerin, gelecek dönem vergilerinde belirli bir oranda (yüzde 1 ila yüzde 3 arasında Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği bir oran olabilir) indirim yapılması yönünde düzenleme dahil edilmelidir.







