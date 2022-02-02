İş dünyasından KGF paketi değerlendirmesi: 'Umarız finansman maliyeti de uygun olur'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) toplamda 60 milyar TL’lik 3 ayrı kredi kefalet paketi üzerinde hazırlık yaptığını duyurması, bir süredir finansmana erişimde sıkıntı yaşayan iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Paketin detaylarını bekleyen iş dünyası, finansman maliyetinde de kolaylık talep ediyor.

Dünya'dan Merve Yiğitcan'a konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, 3 ayrı destek paketini KOBİ’lerin ve ihracatçıların sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşması bakımından önemli bulduklarını söyleyerek şöyle dedi:

“60 milyar TL’ye ulaşması beklenen paket tutarının belki biraz daha artırılarak KOBİ ihracatçılarımıza verilen destek biraz daha pekiştirilebilir. Özellikle kalkınma planlarındaki öncelikli hedef sektörler arasında bulunan kimya sektörümüz, yatırım destek paketinden yararlanabilir. Kimya sektörümüzde katma değeri yüksek yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. Sektörümüzde ithalat bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile birlikte bu tarz yatırım ve ihracatı destekleyici paketlerin olması da sektörümüz adına memnuniyet verici”

"Söz konusu paket kalıcı bir çözüm değil"

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran bu dönemde sanayinin en önemli sorununun finansman olduğunu hatırlatarak, “Söz konusu paket bu sorunun çözümünde kalıcı bir çözüm değil, konjonktürel bir çözüm. Ancak böyle bile olsa şu dönemde sanayinin çarklarının dönmesine olumlu katkı vereceğini düşünüyorum. Detaylarını bekliyoruz, umarız finansman maliyeti de uygun olur” diye konuştu.

Ne olmuştu?

31 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, üç yeni KGF paketi üzerinde çalıştıklarını duyurarak "Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik sürecinde sürekliliği sağlayacak, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır" ifadelerini kullanmıştı.