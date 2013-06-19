İş dünyasından 'Hayata dönün' ilanı...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), önderliğinde bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşu, bugün gazetelere tam sayfa ilan vererek Gezi Parkı’yla başlayan eylemler için çağrı yaptı. “Türkiye’nin güçlü imajını korumak için sorumulu davranma zamanı” başlıklı ilanda demokratik hakların kullanılması gerektiği ancak hiç bir hakkın hukukun dışına çıkan eylemlere gerekçe olmadığı ifade edildi. TOBB’un dışında, DEİK, Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, TÜMSİAD, TBB, TÜGİAD, TESK, TÜGİK, TİM, TUSKON, Türk-iş, TKBB, TÜRSAB ve TZOB imzalı ilanda, “Farklı düşüncelerin, kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde hukuk kuralları içerisinde kalmak suretiyle şiddet içermeden ve şiddetle karşılaşmadan ifade edebilmesi esastır. Ancak yakma yıkma ve hakaret hiçbir hukuk düzeninde hak kullanımı olarak değerlendirilemez” denildi.

'Bugünden sonra atılacak her adım Türkiye'nin imajını zedeler'

İlanda özetle şunlara dikkat çekildi: “Samimi vatandaşlarımızın taleplerini diyalog yoluyla ve demokratik çerçevede yetkililere iletmesi olumludur. Herkes sözünü söyledi. Bugünden sonra sokakta atılacak her adım, sadece Türkiye’nin imajını ve gücünü zedelemek isteyenlere fırsat verecektir. Eylemlerin, son günlerde gerçek amacının dışına çıkarılarak farklı mecralara çekilmek istendiğini, marjinal grupların huzursuzluk ortamını, toplumsal çatışmayı körüklemek istediğini ve gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerek görüyoruz. Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına geri dönmeleri, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu diyalog ortamının ve ilerlemenin sürdürebilir kılınması açısından önemlidir. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığa davet ediyoruz.

'Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,bu işe ‘yeter’ dediklerini vurgulayarak,“Sokaklar boşalsın ki Türkiye olarak biran önce imajımıza zarar vermek isteyen bu toplumsal fay hattıyla oynamak isteyenlere fırsat verilmesin. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.