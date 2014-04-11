İş dünyasından Başbakan’a: Siyasi ortam huzurlu olmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na eşlik eden TESK, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, HAK-İŞ VE TİSK temsilcileri, Başbakan Tayyip Erdoğan'a ortak bir bildiri sundu. 5 örgüt, Başbakan'dan "siyasi ortamın yumuşamasını" istedi...

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan 'a sunulan bildiri, ziyaret çıkışında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tarafından okundu. Örgütlerinin, her görüşten, inançtan ve etnik gruptan üyelere sahip olduğu vurgulanan bildiride, "Milli iradenin elindeki yetkiler ve takdir yetkisi bürokrasiye devredilmemelidir" denildi.

Herkes kendi işine odaklansın

"Hepimiz, her şeyden önce huzur içinde çalışmak, üretmek ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunmak isteriz" diye başlayan bildiri, "Bu yoğun siyaset gündeminin ardından, herkesin kendi işine odaklanabilmesine fırsat verebilmek için, siyasi ortamın bir an önce yumuşatılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadesiyle devam etti.

Huzurlu siyasi ortam ihtiyacı

"Türkiye'nin dışa açık bir ülke olduğu belirtilen bildiride, "Dışa açılarak zenginleşebileceğimizi, yaşayarak öğrendik. Dışa açık bir ülkenin, dışarıdan gelen şoklara her zaman hazır olması gerektiğini de biliyoruz. Dışarıdan gelen negatif iktisadi etkileri, çalışarak ve üreterek bertaraf edebilmemiz için, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda daha huzurlu bir siyasi ortama ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Diğer partileri de ziyaret edecekler

Bildiride, Türkiye'de huzurlu bir siyasi ortam isteklerini iletmek için Başbakan Erdoğan'la görüştüklerini vurgulayan temsilciler, diğer siyasi partileri de ziyaret edeceklerini dile getirdiler. AB katılım sürecindeki kararlılığın sürdürülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Yeni anayasa arayışımızla gündeme gelen daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuk sürecinin devam ettirilmesini yürekten istiyoruz. Bizler, milli iradenin öneminin farkındayız. Milli iradenin elindeki yetkiler ve takdir yetkisi, bürokrasiye devredilmemelidir. Ülkemizin geleceği açısından önemli yasal düzenlemeler yapılırken, bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, ülkemizin çıkarları her şeyin üstündedir."