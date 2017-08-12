İş dünyasından 10 günlük bayram tatili itirazı

Antalyalı turizmcilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1 Eylül tarihinde başlayıp 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı’nın birleştirilmesi önerisine iş dünyasından itiraz geldi. Tatil süresinin 10 güne çıkarılmasının ekonomiye olumsuz olarak yansıyacağını dile getiren Antalyalı iş insanları, 28 ve 29 Ağustos günlerinin bayrama dahil edilme fikrine tepki gösterdi.

“Bayram yeterince uzun”

Salim Uzun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, “Türkiye’nin çalışmaya ihtiyacı var” diyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Turizm sektörünün beklentisini anlıyoruz. Fakat uzun süreli tatillerin piyasaya olumsuz etkilerini de dikkate almak gerekiyor. Zaten bayram süreleri yeterince uzun. Birde bu sürelere ekleme yapınca tatil süreleri 10-12 güne çıkıyor. Türkiye zor bir süreçten geçerken tatili değil çalışmayı düşünmeliyiz” dedi.

“Yunanistan gibi oluruz”

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Abdullah Erdoğan, “Tatil süresinin kaç gün olacağı uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Keşke istihdamı, çalışmayı, üretmeyi de bu kadar sık gündeme taşısak. Tatil süresinin uzunluğu turizm sektörüne olumlu yansıyabilir ancak biz ekonominin bütününe bakmalıyız. Aksi halde Yunanistan ekonomisi gibi tembelleşip çökebiliriz” diye konuştu.

“Daha çok çalışmalıyız”

Tatil tartışmasının iki farklı açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, “Bayram tatilinin uzaması Türkiye geneline bakıldığında iş kaybına neden olacaktır. Ancak Antalya açısından değerlendirildiğinde tatil süresi ne kadar uzarsa kentteki hareket o kadar artar. Bu hareketin de ekonomiyi canlandıracağını düşünüyorum. O yüzden konuya iki farklı açıdan bakarak yorumlamak gerekiyor” dedi.



“Doğru planlama yapılmalı”

Tatil sürelerinin tüm sektörlerin durumu dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurgulayan Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Başkanı Leman Sedef Tuna, şöyle konuştu:

“Turizm gerçekten önemli bir sektör. Dolaylı olarak birçok sektörü de hareketlendirdiğini biliyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik yapı bizim daha çok çalışmamızı gerektiriyor. O yüzden tatil süreleri çok fazla uzamamalı.”