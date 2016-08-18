İş dünyasında Gülen operasyonu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul dahil 18 ilde 200'den fazla adrese operasyon düzenlendi. AA, Cemaat'in "iş dünyası yapılanmasına yönelik" olduğunu duyurduğu operasyonda, aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 187 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan diğer iş adamları arasında Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri Faruk Güllüoğlu ve Nejat Güllüoğlu da var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih, Şişli, Kağıthane, Pendik ve Şile ilçelerinde tespit edilen 100'e yakın adrese sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin bazılarının TUSKON yönetiminde bulunduğu, bazılarının ise üye olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişiler hakkında, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.