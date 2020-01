İş dünyasına Adalet Yürüyüşü çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, iş dünyasını Adalet Yürüyüşü' ne davet ederek, "İş dünyasının Adalet Yürüyüşü' nde adımları çoğaltması, daha özgür ve daha güvenli bir Türkiye için çok değerli bir katkı olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, aralarında TOBB, sanayi ve ticaret odaları, MÜSİAD, TÜSİAD, TESK, esnaf odaları, ticaret borsalarının da bulunduğu iş dünyası örgütlerine bir mektupla, Adalet Yürüyüşü' ne katılım çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, aralarında TOBB, sanayi ve ticaret odaları, MÜSİAD, TÜSİAD, TESK, esnaf odaları, ticaret borsalarının da bulunduğu iş dünyası örgütlerine bir mektupla, Adalet Yürüyüşü' ne katılım çağrısı yaptı.

"Hukuk ve demokrasinin egemen olduğu, nitelikli, halkı kucaklayan ekonomik büyümeyi yakalamış bir Türkiye hepimizin ortak dileği ve özlemidir" diyen Budak

Budak, şöyle devam etti:

Budak, şöyle devam etti:

"Adaletin olmadığı yerde can ve mal güvenliği olmaz, yatırım olmaz., üretim olmaz, iş olmaz, aş olmaz. Huzur olmaz. Bunu en yakından bilenler sizlersiniz.

Budak'ın mektubu şöyle:

Sayın Başkanım,

Hukuk ve demokrasinin egemen olduğu, nitelikli, halkı kucaklayan ekonomik büyümeyi yakalamış bir Türkiye hepimizin ortak dileği ve özlemidir.

Ancak son yıllarda yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinde ortaya çıkan gerileme; 15 Temmuz hain darbe girişimi, ardından ilan edilen OHAL ve anayasa değişiklikleriyle en üst noktaya çıkmış durumdadır.

Ülkemizin birikimleri risk altındadır ve Türkiye nefes alınamaz bir noktaya doğru sürüklenmektedir.

Adalet mülkün temelidir. Bugün keyfi uygulamalar ve hukuksuz yargılamalar nedeniyle mülkün temeli çökmüş durumdadır.

Ülkemizin bu tablo ile geleceğe yürümesi mümkün değildir.

Adaletin olmadığı yerde can ve mal güvenliği olmaz, yatırım olmaz, üretim olmaz, iş olmaz, aş olmaz. Huzur olmaz. Bunu en yakından bilenler sizlersiniz.

Adalet Yürüyüşü, adalet ve demokrasinin yeniden egemen olması, devletin çöküşünün önlenmesi amacıyla yola çıkmıştır.

Dünyanın en uzun mesafeli ve en kalabalık yürüyüşü olarak tarihe geçen Adalet Yürüyüşü, kardeşlik hukuku ve barış içinde 20. gününe ulaşmış, hedefine doğru ilerlemektedir.

Bu süreçte değişik siyasi görüşlerdeki siyasi parti, sendika, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden ya da bireysel olarak onbinlerce vatandaşımız "Hak Hukuk Adalet" için yürümüş ve yürümektedir.

Adalet ve demokrasi mücadelesine verilen her türlü destek, çok değerli ve iyi bir gelecek için çok önemlidir.

İş dünyamızın ülkemizin can alıcı sorunlarına kayıtsız kalamayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, 9 Temmuz 2017 saat 18.00'da İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting ile sona erecek olan Adalet Yürüyüşü' nün her hangi bir aşamasında parçası olmanız, daha özgür, daha güvenli bir Türkiye için önemli bir katkı olacaktır.

Sizleri aramızda görmeyi bekliyor, saygılar sunuyorum.