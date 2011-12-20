-İş dünyası Fransa'yı uyardı PARİS (A.A) - 19.12.2011 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesinin Türk-Fransız ekonomik ilişkilerine önemli zararlar vereceği uyarısında bulundu. Yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulundaki oylamasından önce teklifin genel kurula gelmesini engellemek için Paris'te çalışmalar yapan TBMM, TOBB ve TÜSİAD heyetleri, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda basın toplantısı düzenledi. Hisarcıklıoğlu, son yıllarda giderek büyüyen ve filosunu genişleten Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki dönemlerde 100 yolcu uçağı alacağını ve Türkiye'nin enerji alanında önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolarlık yatırımda bulunacağını hatırlatarak, yasa teklifinin kabulünün, bu alanlarda Fransa ile yapılacak işbirliğine zarar vereceğini kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ''Yasa teklifinin kabulünün Türk-Fransız ekonomik ilişkilerine zarar vereceği kaygısını taşıyoruz'' dedi. Ünlü Fransız düşünür Voltaire'in bir sözüne atıfta bulunan Hisarcıklıoğlu, ''(Düşüncelerinize karşıyım ancak düşüncelerinizi savunmak için ölmeye hazırım) diyen bir düşünür Voltaire'in Fransasında bu tür bir yasa teklifinin gündeme gelmesini hayretle karşılıyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin bölgede parlayan bir yıldız olduğunu, dünyada ekonomik büyüme açısından sürekli rekorlar kırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik. Ancak yasa teklifinin kabul edilme riskine karşı halkımızın duyduğu hissiyatı dile getirmeye geldik. Siyasetin görevi iş dünyasının önünü açmak olmalı, siyaset iş dünyasının önünü kapatmamalı'' dedi. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de yasa teklifinin, AB'nin en önem verdiği konu olan ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, tarihi, tarihçilerin yazması gerektiğine inandığını, parlamentoların tarih yazamayacağını kaydetti. Boyner, yasa teklifinin, seçim kaygısıyla gündeme geldiğini de sözlerine ekledi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti milletvekili Volkan Bozkır da yasa teklifini, anlamsız, gereksiz ve zamansız olarak tanımlayarak, ''Biz bu yasa teklifinden Türkiye olarak endişe duyuyoruz'' diye konuştu. ''Biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik'' diyen Bozkır, Fransız muhataplarına yasa teklifi geçerse olabilecekleri, kendilerinin muhakeme etmelerini beklediklerini ilettiklerini ifade etti. Fransa'nın Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerini engelleyen bir ülke olduğunu kaydeden Bozkır, ''Fransa, Türkiye-AB ilişkilerinin, ikili ilişkilerimize zarar vermesini engelleyelim diyordu. Şimdi bu yasa teklifi, ikili ilişkilere zarar verecek'' dedi. Fransa'nın Türkiye'nin bu kadar reaksiyon göstereceğini hesaba katmadığını belirten Bozkır, ''Şimdi iki ülke arasındaki ilişkilerde olabilecek zararları ve olumsuzlukları daha iyi hesaplamak zorunda olduklarını hissetmeye başladılar'' diye konuştu. TBMM heyetinde yer alan CHP milletvekili Haluk Koç da Türkiye'de farklı siyasi partilerin, siyasi, sosyal, ekonomik konularda farklı düşünmelerine rağmen bu konuda hep birlikte, ortak hareket ettiklerini söyledi. Koç ayrıca Fransa'daki Türklerin, Fransız siyasetinde etkili olabilmeleri için mutlaka seçmen kütüklerine yazılarak, oy kullanmaları tavsiyesinde bulundu.