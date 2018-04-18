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İş dünyası erken seçim kararını nasıl karşıladı?

TÜSİAD: Erken seçimi doğru bulmuyoruz MÜSİAD: Dönüm noktası olacak

18 Nisan 2018 23:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dün (17 Nisan) Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin  "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bugün ise 24 Haziran tarihinin açıklanmasının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu iş insanları temsilcileri, erken seçim kararını 'olumlu' buldukları yönünde açıklama yaptılar.

Dünyası temsilcilerinin erken seçim kararıyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle.

TÜSİAD: İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz

Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" dedi.

Bilecik, "Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik" diye konuştu.

DEİK: Önümüzü daha net göreceğiz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin belirsizliklerle kaybedecek vakti olmadığını, iş dünyasının önünü görmek  istediğini, belirsizlikleri sevmediğini bildirdi.
 
Seçimlerin öne alınmasının iş dünyası açısından belirsizliklerin bir  an önce ortadan kalkacağı ve önlerini daha net göreceği anlamına geldiğini  bildiren Olpak, ülke gündeminden seçimlerin kalkmasının ekonominin karar almasını  ve yön bulmasını mümkün kılacağını, yabancı yatırımcının da arzu ettiği  istikrarla güven ortamının sağlanacağını kaydetti.
 
Olpak, "Seçimlerin en kısa sürede tamamlanıp, gündemden kalkmasıyla  işimize ve hedeflerimize daha çok odaklanabileceğiz." açıklamasında bulundu. 

MÜSİAD: Dönüm noktası olacak 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan ise iş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke  ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
 
Bunun en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamının oluşturduğunu kaydeden Kaan, istikrarın halkın desteği ile göreve gelen güçlü  iktidarlarla mümkün olduğunu vurguladı.
  
Kaan, iş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve  yakın coğrafyada cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru  pozisyon alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce  geçilmesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış  olduğu, 24 Haziran tarihinde 'erken seçim kararını', iş dünyası ve ülkemizin  geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları,  2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün  engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim  kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

İSO: Belirsizlik ortadan kalkacak 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da  seçimin yılın ilk yarısında yapılacak olmasını ekonomi ve üretim hayatı için olumlu bir karar olarak değerlendirdiklerini vurguladı.
 
Erken seçim tartışmalarının son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde  yerini aldığını anımsatan Bahçıvan, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı,  öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması  gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu bağlamda 2018 sonbaharında  olabileceği tahmin edilen seçimin, bu yılın ilk yarısında yapılacak olmasını  ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz.  2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, öncelikli  olarak ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum. Seçimin erkene  alınması ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de daha erken bir tarihte hayata  geçirerek, yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır." 

TİM: Belirsizliği sona erdirecek 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir  süreden beri seçimlerin erkene alınacağına dair piyasada söylentiler olduğunu ve  bu durumun bir belirsizlik oluşturduğunu bildirdi.
 
Büyükekşi, "Uzlaşılan erken seçim tarihi ile belirsizliği sona  erdirmiş oldu. Seçimin, bu yılın ilk yapılacak olmasını ekonomimiz ve ihracat  camiası açısından olumlu buluyoruz. Seçimleri tamamladıktan sonra daha net bir  gelecek vizyonu ile Türkiye olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

İTHİB: Erken seçim kararı doğru bir karar 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim  Kurulu Başkanı İsmail Gülle, gelecek yıl yapılması beklenen iki seçimden daha önemli olanının erkene alındığını belirterek, bu durumun doğru olduğunu aktardı.
 
Gülle, "Seçim tarihinin erkene alınması seçim ekonomisi üzerindeki  belirsizliklerin oluşmasını da engelleyecektir. En önemlisi ekonomiyi ve  piyasaları en az etkileyecek şekilde yapılacak olmasıdır. Biz ihracat camiası  olarak üretime ve ihracata tam hızla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

GYİAD: Belirsizliklerin  ortadan kalkması açısından seçim kararını olumlu 

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı ise  Türkiye’nin ihtiyacı olan reformları yapabilmesi ve ekonomideki belirsizliklerin  ortadan kalkması açısından seçim kararını olumlu karşıladıklarını kaydetti.
 
Erken seçim kararının piyasalar ve iş dünyası için büyük önem  taşıdığını belirten Yiğit Savcı, "Böylece iş dünyası önünü görerek yeni  yatırımlara ve yeni istihdam alanları oluşturulmasına konsantre olabilir."  açıklamasında bulundu.

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