İş dünyası ekonomik OHAL çağrısı yaptı

İş dünyası, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne düzenlenen saldırı münasebetiyle kamuoyuna birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Saldırının Türkiye'nin huzur ve istikrarını hedef aldığına dikkat çeken iş dünyası, "Terörün son bulması için Güneydoğu'nun kalkındırılması şart" mesajı verdi.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, saldırıların asıl amacının ülkede bir korku iklimi yaratmak ve Türk halkının sağduyusunu azaltarak karşılıklı nefreti beslemek olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Terörün amacına ulaşmasını engellemek için bu tür saldırılar karşısında, halkımızın birlik ve beraberliğine daha da sahip çıkacağından, ortak vicdan ve akıl ile davranacağından kuşkumuz yoktur" denildi.



Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Hazim Sesli de yaptığı yazılı açıklamada, teröre son verebilmek için özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması için yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Gerekirse ekonomik anlamda bu bölgelerde "ekonomik olağanüstü hal" ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Sesli, "Şunu çok iyi biliyoruz ki; terörün panzehiri ekonomik gelişmedir" değerlendirmesinde bulundu.



Siyasal ve ekonomik açılımlar sağlanmalı



Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin de saldırıyı kınadıklarını, bu tür terör saldırılarının Türkiye'nin bütünlüğünü bozamayacağını söyledi. Terör saldırılarının bölge ekonomisini çok olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dinçşahin, "Ne zaman çatışmalar tırmanırsa, iş ve aş sorunu artıyor, ekonomi dibe vuruyor" dedi. Dinçşahin, Doğu ve Güneydoğu bölgesine yatırım yapan hiçbir işadamının bundan vazgeçmemesi gerektiğini dile getirerek bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.



Ekonomik kalkınma terörün kökünü kazıyacak



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ahmet Nakkaş ise dünyadaki benzeri durumlardan da görülebileceği gibi ekonomik ve sosyal kalkınmanın terörün kökünü kazıdığına dikkat çekti. Askeri müdahalenin uzun dönemde çözüm getirmeyeceğini belirten Nakkaş, "Başta Doğu illerinde gerçekleştirilecek ulusal bir kalkınma hamlesi, orta ve uzun vadede terörü kurutur" diye konuştu. Nakkaş, bölgede üretim, istihdam ve ihracat tabanlı sektörlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Durak da bugünlerin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlar olduğunu ifade etti.



Tek koşul ön koşulsuz silah bırakmak



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi de terör, şiddet ve çatışmalara karşı, akan kanı durdurmak için toplum olarak kenetlenme çağrısında bulundu. Çelebi, "Yıllardır çekilen acı ve gözyaşlarının, genç ölümlerin son bulmasının tek yolu önkoşulsuz silah bırakmak, siyasal, kültürel ve ekonomik açılımları gerçekleştirmekten geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.



Teröre karşı yurt genelinde eylem



Aktütün Jandarma Karakolu'na yönelik saldırı, düzenlenen eylem ve mitinglerle protesto edildi. Samsun PTT Başmüdürlüğü'nde çalışan Türk Haber-Sen üyeleri, mesai saati öncesi bina önünde şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Iğdır'da Kamu-Sen üyeleri, Türk Telekom İl Binası önünde toplanarak terörü lanetledi. Isparta'da faaliyet gösteren Güvercin Sevenler Derneği üyeleri ise güvercin uçurarak saldırıyı protesto etti. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Türk Sağlık-Sen üyesi personel, işbaşı yapmadan önce hastane bahçesinde bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Erzurum'da da teröre karşı miting düzenlendi.

