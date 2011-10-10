-İş dünyası 2012'den umutlu İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,6 büyüyen, ikinci çeyrekteki yüzde 8,8'lik büyümenin ardından da dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, küresel kriz endişelerinin süreceği 2012'de, büyüme hızındaki yavaşlamaya karşın iş dünyasına fırsatlar sunmaya devam edeceğe benziyor. Başta ABD ve Avrupa'da olmak üzere birçok şirket, küresel krizin etkilerini ağır hasarlarla atlatırken, önümüzdeki yıl için Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüme planlayan büyük şirketler yatırımlarına devam edecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Yılmaz, Türkiye'nin bütçe ve mali disiplin bakımından iyi bir noktada bulunduğunu, bunun kendisine güven verdiğini ifade ederek, dünya ekonomisindeki çalkantılara karşın Türkiye'deki bütçe ve mali disiplin ile Merkez Bankası rezervlerinin dışarıdan gelecek şokları yavaşlatmaya uygun göründüğünü söyledi. Yılmaz, ''Faizlerin düşüklüğü bu şekilde devam ederse iç piyasadaki talebin devam edebileceğini... Tabii 2012'de bir küçülme yaşayacağız. Ama bunun ağır ağır olacağı... Yani ekonomide fazla soğuma olmayacağını, olursa da ağır ağır olacağını düşünüyorum. Döviz kurlarının caydırıcı etkisi olmakla birlikte Türk özel sektörü böyle dönemleri gelecek açısından bir fırsat olarak da görür. Ben hep böyle dönemlerde yatırım yaptım'' diye konuştu. -''Büyüme düşecek, biz de kendimizi ona göre ayarlıyoruz''- Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da 2012'nin, ekonominin biraz yavaşladığı, büyümenin düşeceği bir yıl olacağını belirterek, kendilerini ona göre ayarladıklarını bildirdi. Özilhan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 4-5'ler civarında büyüyeceğini tahmin ettiğini kaydederek, büyümenin, Anadolu Grubu'nun bulunduğu sektörler arasında farklı olacağını söyledi. Özilhan, ''Otomotivde Türkiye büyümesine paralel olur. İçecekte daha büyük olabilir. Başka bir sektörde bu rakamın daha da üzerine çıkılabilir'' şeklinde konuştu. Devam eden yatırımları bulunduğunu, bunları önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını bildiren Özilhan, ''Yeni kararlar için gelişmeleri biraz beklemek gerekir diye düşünüyorum. Biz de bekleyeceğiz. Birçok yatırımcı da beklemek ihtiyacında olacak diye düşünüyorum. İş dünyası, 2012'yi görerek, 2012-2015 arası izleyeceği yatırım planına karar verecek'' dedi. -''Türkiye olarak yüzde 6'lar seviyesinde bir büyüme yakalarız''- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kibar ise büyümedeki yavaşlamaya karşın 2012 için yatırım planlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirterek, ''Önümüzdeki ve ondan sonraki yıl devreye alacağımız bazı üniteler vardı, onlara devam edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Kibar, uluslararası para piyasalarında son zamanlarda alınan bazı tedbirlerin 2012 içinde biraz daha düşük bir büyümenin olacağını gösterdiğini ifade ederek, önümüzdeki yıl için Türkiye'de yüzde 5 gibi bir büyüme öngörülmesine karşın bunun yüzde 6'lar seviyesinde gerçekleşeceğini düşündüğünü kaydetti. Grup olarak bu yıl Türkiye ekonomisinin üzerinde, önemli miktarda bir büyüme rakamına ulaşacaklarını bildiren Kibar, ''2012 için Türkiye ekonomisi ile ilgili olumluyum. Karamsar olmamak lazım'' dedi. -''2012'nin ikinci yarısından itibaren biraz daha rahat nefes alacağız''- Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler de dünyadaki çalkantının Türkiye'de olmadığını, dünyanın da Türkiye'ye böyle baktığını ifade ederek, Türkiye'nin yatırım yapılabilirlikte öncelikli ülkelerden biri olduğunu, bu tür gelişmelerin iş dünyasının moral ve motivasyonu için büyük önem taşıdığını kaydetti. Kiler, dünyadaki çalkantının 2012'nin ilk yarısında da devam edeceğini düşündüklerini, yılın ikinci yarısından itibaren taşların biraz daha yerine oturacağını, biraz daha ''rahat nefes alacaklarını'' belirterek, belli bir büyüklüğe ulaşan şirketin ülke büyümesinden çok fazla kopamadığını, ancak Kiler'in 2012'de ülke büyümesinin daha üzerinde, yüzde 8-10 seviyesinde bir büyüme gerçekleştirmesini öngördüklerini bildirdi. Şu anda 2011 için belirledikleri hedeflere paralel gittiklerini, taşımacılıkta belirledikleri hedeflerin önüne geçtiklerini, yüzde 20'nin üzerinde büyüme elde ettiklerini, perakendede yüzde 9-10 arasında bir büyümenin söz konusu olacağını anlatan Kiler, inşaat tarafında planlamanın uzun sürdüğünü, birkaç projenin bulunduğunu, bunların henüz ruhsat aşamasında olduğunu söyledi. Kiler, 2012 büyümesi için öngörülen yavaşlamaya rağmen yatırım planlarını askıya almadıklarını, bütün projelerinin devam ettiğini bildirdi.