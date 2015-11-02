İş dünyası 1 Kasım seçimini nasıl yorumladı?

İş dünyası, 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Seçmen, AK Parti’ye tek başına hükümet etme ve birlik ve beraberliği yeniden tesis etme görevi vermiştir." dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın 1 Kasım Milletvekili Seçimi sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

"Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun. Seçmen AK Parti'ye tek başına hükümet etme ve birlik ve beraberliği yeniden tesis etme görevi vermiştir. Yapılan seçimde milletimiz, yüksek bir katılımla, iradesini, 4 partili bir Meclis’ten yana kullanmıştır. Bir an önce seçim sürecini geride bırakıp, hükümetin göreve başlamasını bekliyoruz. En kısa zamanda barış ve reform süreci öncelikli yeni bir döneme girmeliyiz. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok."

İTO: Halk geleceğini düşündü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi ilk sonuçlarını değerlendirirken, "Milletimiz seçim sandığında tek parti yönetimi ve istikrar iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyarak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmıştır. Seçmenin sandık aracılığıyla verdiği güçlü mesajla Türkiye'nin önü açılmıştır. Şimdi işe koyulup milletimizin ihtiyaçlarına cevap verme zamanıdır" dedi.

Başkan Çağlar tarihi bir seçim olduğunu belirterek, "Halkımız büyük bir çoğunlukla sandık başına gitmiş ve bu sayede milli irade yeni parlamentomuza yansımıştır. Parlamentoda temsil edilecek tüm partilerimizi kutlarım. Ayrıca genel seçimlerden güçlü bir hükümet kurmayı sağlayacak güçlü bir oy oranıyla çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her bir üyesini ve yönetimini tebrik ediyorum. Ulusal ve uluslararası kamuoyu da görmüştür ki, Türkiye'de demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla sağlıklı bir biçimde işlemektedir. Milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

TİM Başkanı: Hayırlara vesile olsun

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Kasım Genel Seçimleri ilgili bir açıklama yaptı.



Halkımızın karşılıklı anlayış ve birlik duygusu içinde sandıklara gittiğini belirten Büyükekşi, 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diledi.



Seçimlerin sonucunda yine tek partinin iktidara geldiğini vurgulayan Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımız hür iradelerini ortaya koyarak, demokrasinin gerektirdiği şekilde bugün oylarını kullandılar. Sandıktan çıkan sonuçlar, halkımızın takdiridir. Artık, seçim atmosferini bir an önce geride bırakarak Türkiye’nin geleceğini düşünmek zorundayız.



Türkiye 13 senedir tek parti hükümetinin getirdiği istikrar sayesinde ekonomide çok önemli atılımlara imza attı. Şimdi yakaladığımız bu kazanımları daha ileriye götürme zamanın geldiğine inanıyoruz. Sadece ekonomide değil, tüm alanlarda yeni reformlara ihtiyaç var.



İhracatçılar ve sanayiciler olarak en büyük beklentimiz; yeni hükümetin; inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmayı merkeze alan, eğitimi öne çıkaran, yüksek katma değer odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine göre kurgulanmış ihracat odaklı bir büyüme modelini gündemine almasıdır.”

MÜSİAD yazılı açıklama yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, seçimle ilgili yazılı açıklama yaptı.

1 Kasım seçimlerinin gayri resmi sonuçlarına göre, milletin tercihini net bir şekilde tek parti iktidarı yönünde kullandığını vurgulayan Olpak:

"5 aylık belirsiz dönem ve uzlaşmaz görüntü veren siyaset anlayışı, milletin nezdinde kabul görmemiştir. Milletimiz her zamanki sağduyusu ile '7 Haziran'ı unutmayın, kısır çekişmelerden uzaklaşın, somut vaatlerle istikrarlı bir hükümet kurulmalıdır' demiştir. Milletimizin, ülkemizin kalkınması yönünde gösterdiği tercihini, değerli buluyoruz. İş dünyasının önünün açılması, sosyal hayatta ve demokratik açılımlarda reformların devamı, daha hızlı ve adil işleyen bir hukuk devleti yolunda, birlikte üreteceğimiz sinerjinin tekrar yakalandığına inanıyoruz.

Bu sonuçlar, aynı zamanda, mazlum milletlerin ülkemizden beklentileri bakımından da önemlidir. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar ile kanlı teröre karşı mücadelede, daha etkin bir mücadelenin de yolunu açacaktır. Seçim sonuçları, ülkemizdeki huzur, güven ve pozitif istikrar ortamının devam edeceğine olan inancımızı perçinlemiştir. Milletimiz sözünü söyledi. Bize düşen, milli iradeye saygı göstermektir"

DEİK: Hayırlı, uğurlu olsun

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, 1 Kasım Genel Seçimleri ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vardan, yaptığı açıklamada, 7 Haziran seçimlerinde tek başına bir iktidar oluşamadığını, çıkan tablo gereği her bir partinin, hükümetin parçası olma imkanı varken bunun değerlendirilemediğini ve hükümetin kurulamadığını hatırlattı.

Halkın bu süreçte yaşananların ardından 1 Kasım seçimlerinde siyasi istikrarın sağlanması yönünde tercihini kullandığını ve AK Parti'nin tekrar tek başına iktidar olmasının önünü açtığını belirten Vardan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor coğrafyada, birçok ülkede istikrarsızlık ve belirsizlikler yaşanırken, halkımızın ülkemizde herhangi bir belirsizliğe müsaade etmeyecek şekilde bir irade oluşturması oldukça manidardır. Bundan sonra, 2019 yılına kadar ülkemizin önündeki siyasi belirsizliklerin kalkmasıyla beraber var gücümüzle ülke hedeflerine doğru ilerlememiz gerektiği ortadadır. Seçimsiz geçecek dört yıllık dönemde bahse konu olan ekonomik reformların devam edeceğine ve ülkemizin uzun vadeli hedeflerine yürüyeceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak güven ve istikrarın devam edeceğini görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 1 Kasım seçimlerinin sonuçları hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun."

"Önemli siyasal başarı"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin ise AK Parti'nin bu seçimlerde hükümeti kurma çoğunluğunu yeniden elde ederek önemli bir siyasal başarıya imza attığını vurguladı.

Siyasal tartışmaları sonlandırıp işe güce odaklanmaları gerektiğini belirten Çetin, "Küresel piyasalardaki gelişmeler ve içerideki siyasi belirsizlik nedeniyle 2015 ekonomide kayıp bir yıl oldu. Zaman kaybetmeden istikrarı sağlayan, ekonominin önünü açan, üreticiyi destekleyen iç ve dış politikaların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yeni dönemin ülkemizi milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat ise seçim sonuçlarıyla halkın koalisyon gerçeğini tehlikeli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yerine tek başına iktidarı tercih ettiğini gösterdi. AK Parti'yi ödüllendirdi. Türkiye'nin koalisyon ile yönetilmeye hala hazır olmadığını gösterdi. Seçmen ekonomik istikrar için tek başına iktidar istedi. Yeni kurulacak hükümetten ekonomik sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz. Artık seçimleri düşünmeden işbaşı yapacağımız bir döneme girdik. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasına rağmen bütün ülkeyi kucaklayan mesajlar vermesini umuyoruz."

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo da memleketin seçimini yaptığını belirterek, "Ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Biz iş adamları olarak ülkenin birinci gündeminin yeniden ekonomi olmasını arzu ediyoruz. Ülkemizin büyük projelere yeniden start vermesi en büyük dileğimizdir. Bunun için de elimizdeki en önemli enstrüman marka ekonomisidir. Marka ekonomisi ve markalı ihracat ülkemizin rekabetçiliğindeki en belirleyici unsur olacaktır. BMD olarak bizler ülkemizin ileri sıçrayışında tüm gücümüzle yer alacağız" değerlendirmesinde bulundu.