T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş cinayeti | Temele düşerek ölen işçinin cenazesi saatler sonra tesadüfen bulundu

Çetin Uzun, düştüğü dar alandaki toprak altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

06 Eylül 2018 17:43

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde çalıştığı inşaatın temeline düşen işçinin cenazesi, saatler sonra tesadüfen başka bir işçi tarafından fark edildi.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar mahallesinde yeni başlayan bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşatta kalıp ustası olarak çalışan 54 yaşındaki Çetin Uzun, akşam iş çıkışından sonra temel çukuruna düştü. Bu sırada meydana gelen göçükte toprak altına kalan Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akşam saat 21.45 sıralarında inşaatta dolaşan diğer bir işçi, göçük altında kalan Çetin Uzun’u tesadüfen fark etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım isteyen işçi, kendi çabalarıyla da arkadaşını kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü dar alandaki toprak altından çıkarılan Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi. 

ETİKETLER

iş cinayetihabersaatler sonra tesadüfen bulundu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24