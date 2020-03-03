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İş cinayeti: Makinenin şaftına sıkışan işçi hayatını kaybetti

03 Mart 2020 23:41

Kırıkkale'de demir çelik fabrikasında çalışan Osman Ç., makinenin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Osman Ç., demir çekme işlemine yarayan merdane isimli makinenin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu makinede sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Osman Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kırıkkaleiş cinayetidemir çelik fabrikası
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