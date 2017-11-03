İş cinayeti: Maden ocağındaki göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti

Kayseri’de bir maden ocağında meydana gelen göçükte, işçilerden 33 yaşındaki Samet Koyuncu yaşamını yitirdi.

Sendika.org'da yer alan haber göre Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Çadırkaya Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç çocuk babası Samet Koyuncu, yaşamını yitirdi. Koyuncu’nun cenazesi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Samet Koyuncu’nun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

