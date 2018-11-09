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İş cinayeti | İskele çöktü, 20 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti

Mustafa Uzun'un 3 ay önce çalışmak için Ordu'dan Nazilli'ye geldiği belirtildi

09 Kasım 2018 18:23

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaattaki iskelenin çökmesiyle yaklaşık 35 metreden düşen 20 yaşındaki işçi Mustafa Uzun, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yapımı sürdürülen binada işçi olarak çalışan Mustafa Uzun, inşaat iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 35 metreden zemine çakıldı. Uzun'un düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 ay önce çalışmak için Ordu'dan Nazilli'ye geldiği belirtilen Mustafa Uzun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

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