İş cinayeti | Enkaz altında kalan işçi öldü

Gaziantep’te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı.

Osmangazi Mahallesi’nde cumartesi günü bir inşaatın birinci katında beton harcı dökülürken, kalıp iskelesi, ağırlığı taşıyamayınca çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan yaralılardan evli ve 6 çocuk babası Ali Bayık, bu sabah hayatını kaybetti.

Ali Bayık’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Yaralanan diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.