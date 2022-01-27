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İş cinayeti: Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışıp, öldü

27 Ocak 2022 14:45

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasında pres makinesine sıkışan 32 yaşındaki Mehmet Nezir Demir, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı. (DHA)

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