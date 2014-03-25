İş çevrelerinde güven kırılması



İş çevrelerinin beklentilerini ölçen Alman İfo endeksinin ekim ayından bu yana ilk kez düşüş göstererek 111,3'ten 110,7 puana gerilemesine, Kırım krizi ve bazı genç sanayi ülkelerinin artan problemleri gerekçe gösteriliyor.

Münih'teki İfo Ekonomik Araştırma Enstitüsü, nün,7 bin şirket yöneticisiyle yapılan ankete göre hazırladığı iş dünyası güven endeksi önümüzdeki aylarla ilgili olumsuz beklentiler yüzünden cüzi de olsa puan kaybetti. Cari endeks ise özel şirketlerin durumlarını çok daha iyi değerlendirdiklerini gösteriyor.

Enstitü Başkanı Hans Werner Sinn, Kırım gerginliği ve yükselen ülkelerden bazılarının krize sürüklenmesinin ihracata dayalı üretim yapan Alman sanayi şirketlerini endişelendirdiğini söyledi.

Endeksteki gerileme sürpriz olmadı. Uzmanlar endeksin 111 puanın altına inmesini beklemekteydi. Puan kaybının sınırlı kalması, şirket yöneticilerinin ekonomik durumu olumlu değerlendirmesinden ve sanayi sektörünün ihracat beklentilerinin olumlu yönde olmasından kaynaklanıyor.

İfo Enstitüsü konjonktür uzmanı Klaus Wohlrabe, Brezilya, Çin ve Türkiye gibi genç sanayi ülkelerindeki para ve konjonktür problemlerinden ziyade Kırım krizinin iş çevrelerinin güvenini azalttığını söyledi.

'Krizin olumsuz etkisi olmaz'

Wohlrabe siyasi krizin kısa vadede Alman ekonomisine olumsuz etkide bulunacağını tahmin etmediklerini Kırım şokunun ticari savaşa yol açmaması durumunda güvenin artacağını belirtti. Diğer uzmanlar da Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların sınırlı kalması şartıyla endeksin kısa zamanda yeniden tırmanışa geçmesini bekliyorlar. Gelişmelerin Almanya'nın büyüme hızı beklentisi üzerinde etkili olmayacağı da dile getirilen görüşler arasında.

Asıl tehlikenin, Rusya'nın ekonomik tercihlerini değiştirmesi durumunda baş gösterebileceğini söyleyen ekonomist Thomas Gitzel, Rus ekonomisinin yüzünü Asya'ya çevirmesinin Avrupa ekonomisi açısından sakınca doğurabileceğini ve Sekizler Grubu'nun Yedi'ye düşmesinin siyasi bakımdan isabetli bir karar olabileceğini, ancak bunun sanayi sektörü açısından sevindirici olmadığını ifade etti. Gitzel 2014 yılı tahmini büyüme hızının değişmesini beklemediklerini, sanayi şirketlerinin 2015 yılı yatırım planlarını küçültmesi durumunda ise büyümenin frenlenebileceğini sözlerine ekledi.

İfo endeksi 2010 yılının mart ayından bu yana 100 puanın üzerinde seyrediyor. Bundan önceki son cüzi puan kaybı ekim ayında kaydedilmişti. Endeksin aynı yönde üç kez değişmesinin ‘muhtemel trend değişikliğine' işaret ettiği belirtiliyor.