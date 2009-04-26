İş beğenmeyenler yandı

İşkur, önerilen işi belirlenen koşullar dışındaki nedenlerle kabul etmeyen ya da beğenmeyen işsizin maaşını kesecek.



İş arayanlar ile işçi istihdam etmek isteyenler Türkiye İş Kurumu aracılığıyla birbirini bulacak. Bu kapsamda önerilen işi belirlenen koşullar dışındaki nedenlerle kabul etmeyen işsizlerin ödeneği kesilecek.



Türkiye İş Kurumu’nun “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. İş arayanlar ile işverenlere İşkur tarafından sunulan hizmetlere yer verilen düzenlemeye göre, iş arayanlar ile işverenlerin işçi arama talepleri biraraya getirilecek.



İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı işsizler, İşkur’un önerdiği işi şu nedenler dışında reddedemeyecek:



- Sigortalı işsizin, mesleğine uygun ve son çalıştığı işin ücret/çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi.

- Sigortalı işsizin eğitim durumuna, yaşına, cinsiyetine, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi.

- İşverenin önerdiği iş sözleşmesinin, iş yasalarında belirlenmiş olan asgari ücret, günlük ve/veya haftalık çalışma süresi, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin gibi çalışma koşulları hükümlerine aykırı koşullar içermesi.

- Sigortalı işsizin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları dışında bir iş olması.





