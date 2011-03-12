-İŞ BEĞENMEYENİN GEREKÇESİ: ''BELİM AĞRIYOR'' ADANA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İl Düzeyinde Temel İşgücü göstergelerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranının yüzde 14 olduğu 2009 yılında, yüzde 26.5 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu il olarak açıklanan Adana'da, işsizlerin önemli bir bölümünün ''belim ağrıyor'' gerekçesiyle masa başı dışında başka iş istemedikleri bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 il arasında yapılan değerlendirme sonucunda geçen yılki çalışmalarından dolayı performans ödülü alan İŞKUR Adana İl Müdürü Haşim Meydan, Adana'nın her ne kadar işsizlikte rekor kırsa da işsizlerin profili incelendiğinde önemli bir bölümünün vasıfsız ve ''ne iş olursa yaparım'' diyenlerden ancak, iş bulunduğunda da beğenmeyenlerden oluştuğunu belirtti. Meydan, işsizlerin önemli bir bölümünün ''belim ağrıyor' gibi klasik gerekçelerle masa başı dışında işi kabul etmediklerini ifade ederek, ''Oysa ki uzmanların da belirttiği gibi sürekli masa başında oturmak bel ağrısını tetikler. Bu nedenle bu tür mazeretleri inandırıcı bulmuyoruz'' dedi. İşsizlik oranını en aza indirmek amacıyla öncelikle işsizleri açtıkları kurslarla önce kalifiye eleman haline getirdiklerini, 'ne iş olursa yaparım' değil, 'ben şu işi yaparım' demelerini sağladıklarını vurgulayan Meydan, ''Yaptığımız tespitlere göre, işsizlerin iş arama becerileri de yok, kendilerini ifade edemiyorlar. Bu nedenle 2006'da 5 bin 188 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilirken bu sayı geçen yıl 6 bin 442'ye yükseldi'' diye konuştu. Meydan, 11 kişilik ekiplerinin işyerlerini dolaşıp işsizlere iş aradıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''2006'da 864 işyeri ziyareti gerçekleştirilmişti, bu sayı her yıl sürekli artarak 2010'da bin 854'e yükseldi. 11 kişilik ekibimiz, tüm gün işyerlerini gezerek işçi taleplerini belirleyip kayıtlarımıza girerek, şartları uyan işsizlerimizi buralara yönlendiriyorlar'' dedi.