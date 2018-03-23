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İş başvurusu için gittiği restoranın tuvaletinde aşırı doz uyuşturucudan öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, iş başvurusu için gittiği restoranın tuvaletinde uyuşturucu kullanan Süleyman Çapar (38), ölü bulundu

23 Mart 2018 19:10

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde, iş başvurusu için gittiği restoranın tuvaletinde uyuşturucu kullanan Süleyman Çapar (38), ölü bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şirinyalı Mahallesi Lara Yolu\'ndaki iş yerinde meydana geldi. Aşçılık başvurusunda bulunmak için restorana gelen Süleyman Çapar, tuvalette uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Çapar\'ı gören çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çapar\'ın aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Süleyman Çapar\'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Tuvalette yapılan incelemede, çeşitli uyuşturucular bulundu.

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