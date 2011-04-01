T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü Adnan Bali oldu

İş Bankası Genel Müdürü’ne Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali atandı.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - İş Bankası'nın 13 yıldır genel müdürlüğünü yapan Ersin Özince'nin görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından bankanın yeni genel müdürü bugün belli oldu. İş Bankası Genel Müdürü’ne Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali atandı. Adnan Bali'nin ismi BDDK'ya bildirildi.

Ersin Özince 13 yıllık görevini bırakıyor



İş Bankası A.Ş.’nin Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı özel durum açıklamasında, “Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan toplantısında, H. Ersin Özince’nin Yönetim Kurulu Başkanı, H. Fevzi Onat’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve genel müdürlük görevinden ayrılma talebi kabul edilen Ersin Özince’nin yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali’nin Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır” denildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24