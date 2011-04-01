İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü Adnan Bali oldu

T24 - İş Bankası'nın 13 yıldır genel müdürlüğünü yapan Ersin Özince'nin görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından bankanın yeni genel müdürü bugün belli oldu. İş Bankası Genel Müdürü’ne Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali atandı. Adnan Bali'nin ismi BDDK'ya bildirildi.
Ersin Özince 13 yıllık görevini bırakıyor
İş Bankası A.Ş.’nin Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı özel durum açıklamasında, “Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan toplantısında, H. Ersin Özince’nin Yönetim Kurulu Başkanı, H. Fevzi Onat’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve genel müdürlük görevinden ayrılma talebi kabul edilen Ersin Özince’nin yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali’nin Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır” denildi.