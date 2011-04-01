İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü Adnan Bali oldu

T24

Ersin Özince 13 yıllık görevini bırakıyor

İş Bankası A.Ş.’nin Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı özel durum açıklamasında, “Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan toplantısında, H. Ersin Özince’nin Yönetim Kurulu Başkanı, H. Fevzi Onat’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve genel müdürlük görevinden ayrılma talebi kabul edilen Ersin Özince’nin yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali’nin Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır” denildi.