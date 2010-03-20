İş Bankası'nın şube müdürü Vakıf Bank'ın başına geçti

T24 - Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bilal Karaman görevinden ayrıldı. Yerine İş Bankası'nın İstanbul Balmumcu şube müdürü Süleyman Kalkan (54) getirildi.



VakıfBank'tan yapılan açıklamada, 22 Haziran 2005 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Bilal Karaman'ın, Genel Müdürlük görevinden ayrıldığı ve dün tarihiyle, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü görevini Süleyman Kalkan'ın yürüteceği kaydedildi. Ankara kulislerinde Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan'ın Bilal Karaman'a 'sen biraz dinlen' mesajı ilettiği konuşuluyor.





'İstanbul Yaklaşımı'nın mimarı olarak tanındı



1998-2004 İş Bankası Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Süleyman Kalkan, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kalkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde oluşturulan 5 kişilik komitede bankayı temsilen yer alarak İstanbul Yaklaşımı projesini hazırladı, tanıtımı ve uygulama aşamasında aktif olarak görev aldı. Bu kapsamda, bankayı temsilen diğer bankalar ve borçlularla görüşmeleri organize etti, yürüttü, çoğu görüşmeye başkanlık etti, borç yapılandırma planlarını hazırladı, protokolleri hazırladı ve uygulamaya koydu. Kalkan, ayrıca İş Bankası çatısı altındaki Anadolu Hayat Emeklilik yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Süleyman Kalkan, son olarak İstanbul'da yüksek mevduatıyla bilinen İş Bankası Balmumcu şubesinin müdürlügünü yapıyordu.





En iyi büyüyen banka



İş Bankası geleneğine göre şube müdürleri zaman zaman önemli koltuklara getiriliyor. Kalkan'ın başına geçtiği Vakıfbank, üç kamu bankasından biri, ölçek olarak da Türkiye'nin 5'inci büyük bankası. Dün Ankara'da yapılan olağan genel kurulda açıklanan rakamlara göre 2009'u 1 milyar 251 milyon TL net kar ile kapatan VakıfBank, hissedarlarına yaklaşık 121 TL nakit kar dağıtacak. VakıfBank ayrıca 2009'u yüzde 24.1 oranında büyümeyle bitirerek en hızlı büyüyen banka oldu.





