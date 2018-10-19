"İş Bankası'nın Munzam Sandık Vakfı hisseleri de Hazine'ye geçecek mi?"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'e ait olan ve gelirleri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılmak üzere CHP tarafından temsil edilen yüzde 28,09'luk İş Bankası hissesinin Hazine'ye devri için düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı'nın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun geçici 20. Maddesi ile İş Bankası Munzam Sandık Vakfı'na ait yüzde 40,12’lik hissenin SGK'ya devri konusunda yetkisi bulunduğunu hatırlayan Karatepe, "Eğer böyle bir devir gerçekleşirse İş Bankası'nın yüzde 40,12’si de Hazine'ye geçmiş olur. Kanun ile Hazineye aktarılacağı söylenen ve halen CHP’nin temsil ettiği yüzde 28,09’luk “Atatürk Hisseleri” ile birlikte Hazinenin kontrolüne geçecek toplam hisse oranı yüzde 68,21’e ulaşır. Böylelikle İş Bankası'nın ve dolayısıyla bağlı şirketlerinin tamamının kontrolü Hazine'ye geçmiş olur. Acaba asıl amaç bu mudur?" ifadelerini kullandı.

Yalçın Karatepe'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: